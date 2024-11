Barwy szczęścia, odcinek 3070: Dominika odbierze przerażający telefon od Mateuszka! Pomoc nie dotrze na czas? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3069: Cezary zniknie po ustaleniu daty ślubu z Natalią! Wróci do Indii, ale już bez niej - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3070 - wtorek, 12.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3070 odcinku "Barw szczęścia" Dominika zacznie się na poważnie martwić, iż po wycofaniu się z adopcji Nikoli, szybko nie zostaną rodzicami. Tym bardziej, że nikt nie będzie odzywał się do nich z ośrodka adopcyjnego, mimo iż jego pracownicy obiecają im szybki kontakt. Ale ich telefon będzie milczał, przez co w głowie Bloch-Kowalskiej pojawią się już najczarniejsze myśli, którymi niezwłocznie podzieli się ze swoim mężem. I to wszystko sprawi, że w 3070 odcinku "Barw szczęścia" znów zacznie tęsknić za Mateuszkiem!

- Jak nam odmówią, nie wiem, jak to zniosę - przyzna Dominika, po czym doda smutno - Tak bardzo tęsknię za Mateuszkiem...

Mateuszek będzie błagał Bloch-Kowlaskich o pomoc w 3070 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3070 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian od razu zacznie pocieszać swoją żonę i zapewniać, że wszystko będzie dobrze. Ale niestety tym razem nie będzie miał racji, bo choć Dominika ściągnie Mateuszka myślami, to jednak roztrzęsiony chłopiec nie będzie miał dla nich dobrych wieści i zwróci się do nich z rozpaczliwym wołaniem o pomoc!

- Ratunku! - krzyknie do słuchawki Mateuszek.

- Co się dzieje? - zapyta zaniepokojona Dominika.

- Mamę bolał brzuch i się położyła, a teraz się nie rusza. Ciociu... ratuj mamę - zacznie błagać chłopiec, na co Bloch-Kowalska w 3070 odcinku "Barw szczęścia" odpowie, że już do niego jedzie, po czym zwróci się do męża - Dzwoń na pogotowie!

Syn Soni uratuje jej życie w 3070 odcinku "Barw szczęścia"!

Na szczęście, w 3070 odcinku "Barw szczęścia" pomoc nadejdzie na czas, a wezwani ratownicy prędko zjawią się na miejscu, dzięki czemu życie Soni uda się uratować! A wszystko dzięki Mateuszkowi, który w porę zaalarmuje Bloch-Kowalskich!

- Zdążyliśmy w ostatniej chwili. Gdyby Mateuszek do nas nie zadzwonił... mogło dojść do najgorszego - przekaże Sebastianowi.

W 3070 odcinku "Barw szczęścia" Sonia przejdzie operację ratującą życie i powoli zacznie dochodzić do siebie. Z kolei Mateuszek zostanie pod opieką Sebastiana, który w trakcie zabawy z chłopcem zrozumie, że tak jak żona nie chce zajmować się żadnym innym dzieckiem, gdyż już zdążył pokochać syna Soni jak swojego!