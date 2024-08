Barwy szczęścia. Niezwykła metamorfoza Krystyny! U boku Jaworskiego zapomni o chorobie? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Tak zmieni się chora Krystyna w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach cierpiąca na Alzheimera Krystyna zaskoczy wszystkich! I to nie dlatego, że choroba zacznie postępować, a Jaworska już nikogo i niczego nie będzie pamiętać, a wręcz przeciwnie. I choć po usłyszeniu diagnozy ukochana Krzysztofa kompletnie się załamała, gdy zdała sobie sprawę, że niebawem stanie się już niedołężna, a niedługo później umrze, to w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie będzie po tym śladu! A to dlatego, że matka Marka (Marcin Perchuć) zszokuje nie tylko swoim wyglądem, ale także zachowaniem, który nie będzie miał nic do tego, co wcześniej!

Jaworscy będą cieszyć się życiem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Jaworscy zaczną czerpać radość z życia. Małżonkowie nie zalęgną w spokoju na kanapie tylko wyjdą do ludzi i będą wspólnie celebrować najpiękniejsze chwile. Tym bardziej, że oboje zdadzą sobie sprawę z uciekającego czasu, którego już nie będą marnować, gdyż nie wiadomo, ile lat jeszcze zostanie Krystynie. W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Krzysztof zrobi wszystko, aby żona choć na chwilę zapomniała o chorobie i doświadczyła tego, co najlepsze. Szczególnie, że sam nie pogodzi się z myślą, że kiedykolwiek mógłby ją stracić.

Śmierć Krystyny w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Krystyna umrze? Póki co nie ma takich informacji, aby Jaworska pożegnała się z życiem. Tym bardziej, że lekarze dopiero co zdiagnozują u niej chorobę, a przecież pacjenci, cierpiący na Alzheimera, od razu nie umierają. Szczególnie, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej matka Marka będzie w naprawdę dobrej formie w porównaniu do tego, co oglądaliśmy w poprzednim sezonie, nim jeszcze faktycznie wyszło na jaw, że jest chora. Przypomnijmy, że wówczas żona Krzysztofa zmagała się z poważnymi lukami w pamięci, a nawet przestała rozpoznawać swoich bliskich. Ale wydaje się, że teraz to już będzie przeszłość! I chora Krystyna jeszcze sporo pożyje!