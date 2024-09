Barwy szczęścia, odcinek 3021: Bruno rozwiedzie się z Bożeną! Nowy mecenas Szczepan pomoże mu też pozwać Błażeja

Bruno i Karolina przyłapani w intymnej sytuacji przez Błażeja w 3020. odcinku „Barw szczęścia”

Po zakończeniu rozprawy, na której Zaborski (Wojciech Solarz) usłyszy wyrok 15 lat więzienia za spowodowanie wypadku samochodowego Stańskich – którzy zostali ranni – Bruno przed budynkiem przyciągnie Karolinę do siebie i namiętnie pocałuje. Para zostanie doskonale uchwycona na zdjęciach zrobionych przez zaczajonego za drzewem Błażeja. Już następnego dnia zarówno w internetowym, jak i papierowym wydaniu gazety ukażą się ich gorące fotki.

Bruno przeżyje wstrząs za wstrząsem w 3021. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Następnego dnia w 3021. odcinku „Barw szczęścia” Karolina zadzwoni do Bruna, by poinformować go o tym, jak zostali obsmarowani w „Szoku”. Stański zobaczy ich zdjęcia i przeczyta, że zmówili się przeciw Rafałowi. Obieca jej, że na pewno tak tego nie zostawi. Różańska będzie się martwić o reakcję Amelii i nie tylko jej:

- Jest jeszcze jedna osoba, której reakcji się boję i chyba wiesz, kogo mam na myśli.

Ta „jedna osoba” – Bożena - wkrótce zadzwoni do mamy Bruna i zakomunikuje, że więcej nie puści Tadzia do hotelu. Amelia wparuje do gabinetu syna i będzie na niego wściekła. Bruno będzie się nieudolnie tłumaczył tym, że zdjęcia zostały wyjęte z kontekstu, ale Amelię jego słowa doprowadzą do szału:

- Nie chcę cię słuchać! Nie chcę z Tobą mieć nic wspólnego! Nie chcę cię w ogóle znać! Zostaw mnie w spokoju!

Bruno wynajmie Szczepana w 3021. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3021. odcinku „Barw szczęścia” Bruno postanowi działać natychmiast. Zadzwoni do nowego mecenasa w kancelarii Zwoleńskiej (Maria Dejmek), który będzie zastępował Klemensa (Sebastian Perdek) po zawale. Szczepan odbierze telefon i okaże się, na jakim etapie jest relacja Stańskiego z żoną:

- Mecenas Górecki wprowadził mnie wstępnie w pana sytuację. Tu jest rozwód z orzeczeniem o winie i podział opieki nad małoletnim synem.

Bruno przejdzie do konkretów:

- Tym razem nie chodzi o rozwód, tylko naruszenie moich dóbr. Stałem się przedmiotem ataku gazety „Szok”, która bez mojej zgody użyła mojego wizerunku na okładce ostatniego wydania. Chcę ich pozwać.

Szczepan zapragnie spotkać się w tej sprawie z Brunem w cztery oczy. Najpierw zapozna się z publikacją, sprawdzi, jakie kroki kancelaria może przedsięwziąć w tej sprawie, a potem oddzwoni z propozycją terminu spotkania.

"Barwy szczęścia" odcinek 3021 - wtorek, 03.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2