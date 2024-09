Barwy szczęścia, odcinek 3030: Asia zrobi furorę i zmieni pracę? Ma w rękach wielki talent!

Barwy szczęścia, odcinek 3027: Bruno spławi Karolinę! Różańska zatrzyma go przy sobie dzięki temu wyznaniu? - ZDJĘCIA

Asia uszyje kostium dla Marysi w 3030. odcinku „Barw szczęścia”

W 3030. odcinku "Barw szczęścia" Asia wykorzysta swoje talenty – o których jeszcze nikt w rodzinie Pyrków nie wie – by wkupić się w łaski Marysi. Dowie się od Huberta, że jego córka ma zagrać wierzbę w szkolnym przedstawieniu, a każda mała aktorka i aktor muszą mieć swój kostium. Asia przyniesie do Pyrków dużą torbę z materiałami, a ukochany zniesie dla niej ze strychu starą maszynę do szycia.

- Jak uszyje coś fajnego, to może Marysia się do niej przekona – powie Agata.

- Na to liczymy – przytaknie Hubert.

Marysia przekona się do Asi w 3030. odcinku „Barw szczęścia”?

Asia zabierze się do szycia, ale Marysia nie wykaże żadnego zainteresowania.

- Mam projekt twojego kostiumu - Asia pokaże jej szkic. Wówczas dziewczynka spojrzy na niego krytycznym wzrokiem i oczy się jej zaświecą. Poprosi Sokalską, by zrobiła w kostiumie dziuplę dla wiewiórki.

Asia naniesie na projekcie poprawki i w 3030. odcinku „Barw szczęścia” od razu przystąpi do szycia, by mieć wystarczająco dużo czasu na przymiarki.

Asia zostanie gwiazdą krawiectwa w nowym sezonie „Barw szczęścia”?

W 3030. odcinku „Barw szczęścia” kostium uszyty przez Asię wyjdzie fantastycznie i wszyscy będą pod wielkim wrażeniem. Agata (Natalia Zambrzycka) zapyta ją, gdzie nauczyła się tak świetnie szyć. Okaże się, że Asia ma wielki talent i... dyplom ukończenia szkoły krawieckiej:

- Skończyłam szkołę krawiecką, ale pracowałam w zawodzie bardzo krótko. Nie znalazłam niczego ciekawego na dłuższą metę. Jedyne oferty pracy dotyczyły zakładów produkcji odzieży roboczej, a ja chciałam szyć dla jakiegoś projektanta. Za to fajnie było na praktykach. Miałam staż w teatrze - powie Asia, zachwycona, że może się czymś pochwalić.

- Marysiu, jesteś w rękach doświadczonej specjalistki - przyzna Agata (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl). Zdradzamy, że wkrótce Asia otrzyma prawdziwe zlecenie. Wanda (Beata Fido) zgłosi się do niej z prośbą o uszycie kostiumów karnawałowych.

"Barwy szczęścia" odcinek 3030 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2