Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3023: Asia zmieni życie dzięki dawnemu ukochanemu Szczepanowi!

W 3023. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Asia (Anna Gzyra) zacznie współpracę ze Szczepanem od płaczu po tym, jak nowy mecenas – a dawny chłopak – wypomni jej kłamstwo. Sokalska nie wyprowadzi go bowiem z błędu w sprawie swoich kompetencji zawodowych. Ale kiedy na życzenie Krajewskiego zaczną od nowa, praca pójdzie im jak z płatka. Szczepan będzie pod takim wrażeniem Asi, że zacznie ją przekonywać do życiowych zmian. Sokalska go posłucha i zacznie szukać kursów dla zawodowych sekretarek. ZOBACZ NOWE ZDJĘCIA W GALERII