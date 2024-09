Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3023: Zadziwiająca przemiana byłego chłopaka Asi! To prawnik Szczepan przekona ją, żeby skończyła ze sprzątaniem

W 3023. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Asia (Anna Gzyra) zacznie pracę w kancelarii Zwoleńskiej (Maria Dejmek) w całkiem nowej roli. Nie będzie już posługiwać się mopem, lecz laptopem. Ale początek jej współpracy ze Szczepanem (Robert Gulaczyk), jej dawnym chłopakiem, nie będzie miły. Zwłaszcza że poczuje się on oszukany przez Sokalską. Krajewski powie jej o tym, na co Asia zareaguje płaczem. Kiedy wszystko sobie wyjaśnią, Szczepan zaproponuje jej pomoc w nauce nowych obowiązków i zachęci do obrania innej ścieżki kariery. ZDJĘCIA