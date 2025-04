Barwy szczęścia, odcinek 3178: Natalia odetchnie z ulgą, gdy Sofia zniknie z dzieckiem! Już nie będzie musiała dzielić się Cezarym - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3178: Zdesperowany Cezary przeprowadzi poniżającą rozmowę. Zadzwoni do kochanka Sofii – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3178 - piątek, 25.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3178 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sofia już bezpowrotnie zaplanuje przeprowadzkę do Londynu, gdzie czeka na nią John (Jan Pyrek), jej wielka miłość z przeszłości. Natalia przyjmie tę wiadomość ze spokojem, a wręcz z radością. W końcu od dawna czuła, że obecność Sofii i jej dziecka komplikuje ich życie rodzinne. Chociaż oficjalnie Natalia będzie wspierać Cezarego i pocieszać go po decyzji byłej partnerki, to w głębi serca będzie szczęśliwa, że teraz będą mogli spokojnie budować swoją przyszłość bez dodatkowych komplikacji. Czy jednak uda się jej ukryć tę ulgę przed mężem?

Cezary nie pogodzi się z przeprowadzką synka Czarka za granicę w 3178 odcinku "Barw szczęścia"

W 3178 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary przeżyje prawdziwy dramat. Nie pogodzi się z faktem, że Sofia zabiera ich syna na stałe do Londynu. Będzie załamany i zrobi wszystko, żeby ją zatrzymać. Kobieta jednak nie zmieni swojej decyzji, co jeszcze bardziej zrani Cezarego. W tych trudnych chwilach Natalia okaże mu wsparcie, choć doskonale wie, że ta sytuacja to dla niej idealne rozwiązanie.

Wyjazd Sofii do Anglii w 3178 odcinku "Barw szczęścia" ucieszy Natalię!

Natalia w 3178 odcinku serialu "Barwy szczęścia" odetchnie z ulgą, gdy Sofia zniknie z dzieckiem! Już nie będzie musiała dzielić się Cezarym. Prawniczka poczuje, że wreszcie odzyska pełną kontrolę nad swoim życiem. Już od dawna nie czuła się dobrze z faktem, że Cezary dzieli swoją uwagę między nią a Sofią i małym Czarkiem. Teraz, kiedy Sofia zniknie z ich życia, Natalia będzie mogła skupić się na własnym małżeństwie. Jednocześnie wciąż będzie musiała udawać przed mężem, że solidaryzuje się z jego bólem po utracie kontaktu z synem. Czy taka gra pozorów nie obróci się przeciwko niej? Przekonamy się wkrótce!