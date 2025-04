M jak miłość, odcinek 1865: Martyna znajdzie Jakuba w strasznym stanie w leśniczówce! Tak go uratuje zanim się stoczy

M jak miłość, odcinek 1867: Olek poważnie chory! Aneta zmusi go do kompleksowych badań - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1865 odcinku "M jak miłość" Martyna zauważy fatalne postępowanie Jakuba. Karski straci nad sobą panowanie po zdradzie i odejściu Kasi (Paulina Lasota). Tak kocha żonę, a ona wróciła do uczuć sprzed lat i ponownie zauroczyła się w Mariuszu (Mateusz Mosiewicz). Mało tego, poinformowała męża o rozwodzie, co definitywnie zakańcza ich małżeństwo. Nic dziwnego, że Jakub wpadnie w marazm, a ogromny ból nie da mu normalnie funkcjonować. Wszyscy bliscy zauważą, że z Jakubem jest naprawdę źle...

Kasia zapyta się Anety o Jakuba w 1865 odcinku "M jak miłość"

Mimo szokującego postępowania Karskiej, lekarka zapyta się Anety (Ilona Janyst) o stan męża. Mimo wszystko będzie martwiła się o to, jak Karski daje sobie radę.

- Aneta, ja myślę o nim. Nigdy nie będzie mi obojętny - przyzna lekarka.

- Jedyne, co mogę ci powiedzieć to to, że jakoś daje sobie radę. Z naciskiem ja jakoś. - powie niezbyt dumna z koleżanki Aneta.

Słowa Chodakowskiej nie do końca pokryją się z prawdą. Fakty będą takie, że Karski zapadnie w dziwny stan, zacznie pić i mocno utraci kontrolę nad własnym życiem. Zauważy to także zmartwiony Marcin.

- On zawsze był trochę zamknięty, ale teraz to już w ogóle się poblokował - wyjawi Marcin Kamie (Michalina Sosna). Chodakowski także wyczuje, że życie kolegi zmierza w kiepskim kierunku. Mało tego, dość trudno będzie do niego dotrzeć, by się otworzył, wyżalił i zaufał. Karski mocno zamknie się w sobie.

Martyna da Jakubowi dobrą radę. Uratuje Karskiego?

Wysocka w 1865 odcinku "M jak miłość" zastanie Jakuba w kiepskim stanie. Będzie widziała, że kolega pije i to niemało.

- Martyna? - zapyta zaspanym głosem detektyw. Na pierwszy rzut oka będzie widać, że pił.

- To nie jest dobre rozwiązanie. Nie popełniaj mojego błędu, dobrze? - Wysocka jasno zakomunikuje detektywowi, by dał sobie spokój z używkami. Kiedy Karski sięgnie po butelką, ona spróbuje go powstrzymać. Pytanie tylko, czy Jakub posłucha się dobrej rady koleżanki.

Zdradzamy, że już w 1867 odcinku "M jak miłość" Martyna odwiedzi Karskiego w biurze detektywistycznym. Skoro Jakub będzie gotowy do pracy, prawdopodobnie posłucha się rady koleżanki i przestanie sięgać po alkohol.