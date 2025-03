Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3987: Melka zamieszana w zabójstwo! Kto zginie i wpadnie do rzeki? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

W 3987 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Melka (Ewa Jakubowicz) wpakuje się w jeszcze większe kłopoty i będzie jej groziło śmiertelne niebezpieczeństwo! Po nieudanym spotkaniu z Piotrkiem (Michał Mikołajczak), w którym Melce przeszkodzi mąż Remigiusz (Stefan Pawłowski), rozegrają się mrożące krew w żyłach sceny na łódce nad rzeką! Reterski postara się o to, by Melka i Piotrek nie byli razem. Wrobi żonę w zabójstwo? ZWIASTUN kolejnych odcinków "Pierwszej miłości" ujawnił już, że ktoś zginie i wpadnie do rzeki? Czy ofiarą będzie Remigiusz? Na pewno Melka będzie miała kolejną tajemnicę do ukrycia...