Pierwsza miłość, odcinek 3963: Przerażający telefon Mateusza do Emilki! Obieca, że zajmie się Bartkiem w więzieniu. Zabije go? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3963 - czwartek, 27.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

Aresztowanie Bartka, który już w 3961 odcinku "Pierwszej miłości" będzie częścią planu Mateusza Stika, by wykończyć nie tylko Miedzianowskiego, ale przede wszystkim Emilkę? Niezupełnie, bo to nie psychopatyczny morderca wyda Bartka policji akurat w momencie, gdy lekarz postanowi pozbyć się broni, którą kupił nielegalnie, by chronić rodzinę przed Stikiem. Zanim jednak zdąży to zrobić, wpadnie w wir bardzo niefortunnych zdarzeń. Funkcjonariusze zgarną Bartka w sklepie spożywczym. Nieprzypadkowo będzie miał ze sobą pistolet.

W tym czasie Mateusz zza krat więzienia kolejny raz sprytnie zmanipuluje Teresę. Nakłoni naiwną matkę Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), żeby zrobiła dla niego coś wbrew sobie i by miał łatwy dostęp do Emilki.

Aresztowany Bartek w 3962 odcinku "Pierwszej miłości" usłyszy, że z jego broni postrzelono człowieka

Po zatrzymaniu Bartek w 3962 odcinku "Pierwszej miłości" usłyszy od policjanta, że broni postrzelono człowieka! I na nic się zdadzą słowa skruchy Miedzianowskiego, że popełnił tylko jeden błąd. Niestety Emilka nie zdoła pomóc Bartkowi wyjść na wolność. Jego sytuacja będzie znacznie poważniejsza niż się wydawało.

W 3963 odcinku "Pierwszej miłości" Mateusz z więzienia zadzwoni do Emilki w sprawie Bartka

Jak grom z jasnego nieba w 3963 odcinku "Pierwszej miłości" spadnie na Emilkę przerażający telefon od Mateusza. Początkowo kobieta pomyśli, że to Bartek do niej dzwoni. - Kochanie, jesteś tam?

- Dawno tak do mnie nie mówiłaś - wyprowadzi ją z błędu psychopata Stik, który w 3963 odcinku "Pierwszej miłości" przekaże Emilce, że widział Bartka w więzieniu i cynicznie zapewni, że "zaopiekuje się" nim najlepiej jak potrafi. Jakiś czas później media podają szokującą informację. Przebywający w areszcie lekarz zmarł po ciosie nożem…

Czy Mateusz zabije Bartka w 3963 odcinku "Pierwszej miłości"?

Czy to będzie Bartek? Czy Mateusz go zabije? Wszystko wyjaśni się w 3963 odcinku "Pierwszej miłości", ale uspokajamy widzów, że tym razem psychol Mateusz nie zrealizuje swojego planu do końca.

