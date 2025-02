Pierwsza miłość, odcinek 3968: Ten list zmieni życie Melki. Od razu zadzwoni po policję, ale nikt jej nie uwierzy! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3956: Ksiądz Bruno wróci do życia Marty. Pobił Mateusza, a teraz wyjawi, że jest mordercą! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3968 - czwartek, 6.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

Kłopoty Melki na pewno się nie skończą, a wręcz można liczyć na kolejne pokrętne wątki w życiu tej bohaterki "Pierwszej miłości". Przede wszystkim dlatego, że już niebawem Melka znów uniknie odpowiedzialności za skandaliczne interesy z podejrzanym Jewgienijem (Eugeniusz Malinowski), co pośrednio doprowadziło do śmierci Anki (Anna Pentz). Nic dziwnego, że większość osób najzwyczajniej w świecie odwróci się od dziewczyny, która cały czas sprowadza na siebie problemy.

Tajemniczy list zwali Melkę z nóg!

Sytuacja w życiu Melki nabierze dziwnego kształtu, kiedy niebawem zostanie wyciągnięta z aresztu przez tajemniczego adwokata. Nie wiadomo jeszcze, kim tak naprawdę jest mężczyzna i na czyje zlecenie działa. Fakt będzie taki, że Melka faktycznie opuści areszt, nie będzie musiała siedzieć za kratami, a na wolności spotka się z Łucją Reterską (Anna Samusionek), matką zmarłego Reterskiego (Stefan Pawłowski). To oczywiste, że "teściowa" nie przyjedzie do Wrocławia bez powodu i planu.

Już w 3968 odcinku "Pierwszej miłości" Melka oniemieje, bo będąc na wolności w ogóle nie spodziewa się takiego obrotu spraw. Chodzi o tajemniczy list, który otworzy dziewczyna. To, co w nim przeczyta, sprowadzi na nią natychmiastowe ciarki strachu i niepokoju. Czyżby to były kolejne wiadomości o Reterskim? Coraz bardziej prawdopodobnym wydaje się fakt, iż mąż Melki nadal żyje!

Melka wezwie policję, ale nie potraktują jej poważnie

Melka w 3968 odcinku "Pierwszej miłości" zachowa się rozsądnie i wezwie policję. Pokaże funkcjonariuszom list, ale zapracowała sobie na opinię niepoważnej, więc policjanci nie wezmą jej słów za pewnik. Melka poczuje się odrzucona i samotna. Będzie mogła liczyć na Łucję, ale spiski z byłą teściową mogą się bardzo źle skończyć.