Pierwsza miłość, odcinek 3968: Matka zmarłego Reterskiego pomoże Melce po wyjściu z aresztu. Czego chce Łucja? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3968 - czwartek, 6.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3968 odcinku "Pierwszej miłości" Melka zbliży się z tajemniczą Łucją, która nagle wkroczy do życia zdezorientowanej dziewczyny. Pojawienie się cwanej mamy Reterskiego zbiegnie się w czasie z wyjściem Melki z aresztu. Przypomnijmy, że Piotrek (Michał Mikołajczak) nie ochroni ukochanej przed aresztowaniem, będzie miał dość jej głupich decyzji, a bliscy z rezerwą podejdą do tego, w co wpakowała się Melka. Tak oto dziewczyna nie będzie miała wielu osób, którym mogłaby zaufać.

Melka nawiąże bliższą relację z matką zmarłego męża

Początkowo nie będzie wiadomo, dlaczego i w jakim calu Łucja zjawiła się we Wrocławiu. Dystyngowana mama Reterskiego będzie miała spory wpływ na dalsze wydarzenia w życiu dziewczyny. Czy to ona doprowadzi do wyjścia Melki z aresztu? Jak informowaliśmy, w zakładzie zamkniętym pojawi się pewien adwokat, który da Melce do podpisania papiery, po czym wyciągnie ją zza krat. To oczywiste, że zadziała na czyjeś zlecenie. Łucja będzie maczać w tym palce?

Już w 3968 odcinku "Pierwszej miłości" Melka będzie na wolności. Na spokojnie porozmawia z Łucją, nawiąże z nią bliższą relację, ale czy naprawdę może jej ufać? Kobieta na pewno zabawi w życiu byłej synowej na dłużej, ale to, co kombinuje, pozostaje póki co tajemnicą.

Koleje kłopoty Melki w "Pierwszej miłości"

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Melka otrzyma niepokojący list, który wprawi ją w osłupienie. Zawiadomi policję, ale oni nie będą przychylni działać. Melka zrozumie, że nie jest już traktowana poważnie. Może bliscy popełniają błąd, ignorując nadchodzące znaki od zdezorientowanej Melki. Szykują się kolejne kłopoty.

Pierwsza miłość. Tragiczny wypadek Julity! Krystian będzie walczył o życie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.