Pierwsza miłość, odcinek 3965: Tajemniczy adwokat wyciągnie Melkę z aresztu! Na czyje zlecenie działa? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3965 - poniedziałek, 3.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

Tajemniczy adwokat wyciągnie pomocną dłoń do Melki w 3965 odcinku "Pierwszej miłości". Ukochana Piotrka (Michał Mikołajczak) zapłaci za podejrzane interesy z handlarzem bronią, wyląduje w areszcie, ale długo tam nie posiedzi. Przyszywana córka Marysi (Aneta Zając) nie będzie mogła liczyć na duże wsparcie w bliskich. Nie ma co się dziwić, skoro kolejny raz wpakowała się w wielkie kłopoty i to na własne życzenie. Biały (Igor Paszczyk), Piotrek i Domańska nie będą mieli ochoty na wspieranie winnej dziewczyny. To jej działania doprowadziły do zemsty Jewgienija i śmierci Anki (Anna Pentz). Dość trudno się w takiej sytuacji skupić na niedoli Melki.

Tajemniczy adwokat zaproponuje Melce pomoc

Już w 3965 odcinku "Pierwszej miłości" pewien adwokat odwiedzi Melkę w areszcie. Dziewczyna nie rozpozna w nim nikogo ze znajomych, nie będzie wiedziała, kto to naprawdę jest. Mimo wszystko, mężczyzna wyłoży na stolik dokumenty i obieca Melce, że szybko wyciągnie ją z aresztu. Jak nikt inny wyciągnie do niej pomocą dłoń. Oczywiście nie ma co się łudzić, że taka pomoc skutkuje zapłatą... Komuś zależy, by wyciągnąć Melkę zza krat.

Kim jest tajemniczy adwokat? Melka znów zaufa nie tej osobie, której powinna?

O dziwo, Melka podpisze przyniesione przez adwokata dokumenty. Nawet nie zdąży skonsultować się z jakimś bezstronnym doradcą prawnym... Zaufa mężczyźnie, który dotrzyma słowa. Tajemniczy adwokat dość szybko doprowadzi do wyjścia Melki z aresztu. Dziwnym trafem zbiegnie się to w czasie z pojawieniem się we Wrocławiu matki zmarłego Reterskiego (Stefan Pawłowski), Łucji (Anna Samusionek). Czy Reterska ma coś do ukrycia? Kto działa pod przykrywką adwokata? Akcja z Melką tylko się rozkręci, a kłopoty nie znikną.