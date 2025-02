Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3960: Skatowana Julita wyląduje na oddziale w We-Med. Filip wesprze kochankę - ZDJĘCIA

Poturbowana Julita (Dagmara Bryzek) wyląduje na oddziale w We-Med! W 3960 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do szokujących wydarzeń. Skandal z usuwaniem narządów rozniesie się wśród dziennikarzy, sprawa nabierze rozgłosu, a Julita przypłaci całe zamieszanie zdrowiem. To Dawid (Marcin Nowicki) znajdzie nieprzytomną studentkę i natychmiast wezwie pomoc. Czy to dobrze, by Julita wylądowała na oddziale akurat w We-Med? Co skatowanie dziewczyny ma wspólnego z usuwaniem narządów? Zobacz ZDJĘCIA!