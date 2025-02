Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3968: Kacper odejdzie z pracy po wyrzuceniu Marysi? W klinice wybuchnie bunt - ZDJĘCIA

W 3968 odcinku serialu "Pierwsza miłość" w klinice We-Med dojdzie do prawdziwej rewolucji! Po wyrzuceniu Marysi (Aneta Zając) z pracy nastroje wśród pracowników staną się napięte do granic możliwości. Nikt nie będzie w stanie pogodzić się z decyzją kontroli, która bez skrupułów w 3967 odcinku serialu "Pierwsza miłość" usunie ją ze stanowiska po ujawnieniu nieprawidłowości w placówce. W 3968 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kacper (Damian Kulec) znajdzie się w trudnym położeniu. Nie będzie w stanie zaakceptować tej decyzji i wprost powie, że rozważa odejście z pracy? To może być początek prawdziwego chaosu w klinice, a pacjenci będą musieli zmierzyć się z problemami, jakich jeszcze nie widzieli. Czy We-Med przetrwa ten kryzys? Poznaj szczegóły już teraz!