Pierwsza miłość, odcinek 3981: Wieczór kawalerski Edwarda zamieni się w koszmar? Efektem nagłe zerwanie

"Pierwsza miłość" odcinek 3981 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3981 odcinku "Pierwsza miłość" Edward będzie gotowy do wieczoru kawalerskiego, który spędzi m.in. z Kacprem. Stryjeński oświadczył się Oli, przygotował wyjątkową niespodziankę, mnóstwo róż i klęcząc na kolanie poprosił kobietę o rękę. Ona coraz mocniej gubi się w spirali kłamstw i zwodzenia ojca Marysi (Aneta Zając). Przecież spotyka się "na boku" z Dawidem i to jemu wyznaje miłość!

Kacper będzie gotowy do zabawy

Napiętrzające się kłopoty w We-Med sprawią, że mąż Marysi poczuje potrzebę relaksu i odskoczni. Nic nie pójdzie po myśli lekarza, a ukochana nadal nie da rady znaleźć odpowiedniej pracy. Losy placówki Grażyny (Grażyna Wolszczak) pozostają nieznane. Nie wydaje się jednak, by nagle nastąpił wielki zwrot akcji. Podłamany Kacper poczuje, że to już czas odreagować. Za dużo wziął na głowę, ma wieczne zmartwienia i ledwo sobie radzi.

Właśnie dlatego Nowaczyk tak ucieszy się na wieczór kawalerski Edwarda. Wreszcie mógłby się wybawić, wyszaleć i odstresować. Czy aby na pewno?

Wieczór kawalerski Edwarda w 3981 odcinku "Pierwszej miłości" skończy się koszmarem?

Zdradzamy, że zadowolony Edward zacznie szykować się do wieczoru kawalerskiego, ale przecież nadal nie wie całej prawdy o zachowaniu przyszłej żony. Ola mąci na boku z Dawidem, z którym od dłuższego czasu ma płomienny romans. Dłuższy okres udawało jej się trzymać sekret na wodzy, ale przecież to oczywiste, że plan nie zadziała na dłużej. Dawid wcale nie chce, by piękna brunetka wychodziła za mąż. Ona jednak przekonuje, że pieniądze Edwarda i jego wpływy są ważne. Chce wyciągnąć ile się da...

Zdradzamy, że już niebawem Marysia odkryje prawdę o romansie Oli z Dawidem. Czy powie wszystko ojcu i dojdzie do katastrofy? Wieczór kawalerski Stryjeńskiego zamieni się w niespodziewane zerwanie!

