Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3968: Reterski żyje! Pijana Melka zadzwoni do męża, który upozorował swoją śmierć - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3968 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wyjdzie na jaw, że Remigiusz Reterski (Stefan Pawłowski) żyje, że wcale nie został zamordowany w więziennej celi. To nie przypadek, że Melka (Ewa Jakubowicz) zaraz po wyjściu z aresztu na wolność dostanie dziwny list od męża, którego treść wprawi ją w osłupienie. Szybko przekona się, że odzyskała wolność, bo postarała się o to nie tylko jej teściowa, Łucja Reterska (Anna Samusionek), ale także "zmarły" Remek. Po tym jak od Melki odwrócą się wszystkie bliskie osoby w 3968 odcinku "Pierwszej miłości" po pijaku zadzwoni do męża potwora... Poznaj szczegóły i zobacz ZWIASTUN "Pierwszej miłości".