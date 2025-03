Na sygnale, odcinek 696: Nowy pobije męża Zosi! Luigi trafi do szpitala w strasznym stanie – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 696 - środa, 26.03.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 696 odcinku „Na sygnale” niewierny Luigi wyląduje w szpitalu i z pewnością nie tak będzie wyobrażał sobie swój przyjazd do Polski po żonę i dziecko! Zdradzamy, że tuż po zgłoszeniu uprowadzenia rodzicielskiego, mąż Zosi zjawi się u Banachów, przekonany o tym, że jego rodzina wciąż tam przebywa.

Choć w rzeczywistości wraz z Wiktorem wróci ona z powrotem do Włoch. Ale tego Luigi nie przyjmie do wiadomości i w 694 odcinku „Na sygnale” będzie głuchy na tłumaczenia Anny (Lea Oleksiak), pewien tego, że żona teścia ich kryje!

- Kłamiesz!… Nie ruszę stąd, póki nie zobaczę się z synem i z żoną! - zapowie stanowczo Luigi.

Ostre starcie Nowego z mężem Zosi w 696 odcinku „Na sygnale”!

Tyle tylko, że w 694 odcinku „Na sygnale” się nie doczeka i postanowi poszukać żony, gdzie indziej! Oczywiście, Luigi będzie świadomy tego, że wcześniej jego żona była związana z Nowym i właśnie u niego postanowi jej poszukać.

I już w 696 odcinku „Na sygnale” zjawi się przed jego domem, gdzie dojdzie między nimi do naprawdę ostrej wymiany zdań! I nie tylko, gdyż w grę szybko wejdą i pięści! I w efekcie Luigi wyląduje na ostrym dyżurze w Leśnej Górze i to ku przerażeniu Wiktora, który dopiero co zdąży wrócić z Włoch i od razu zażąda wyjaśnień! Tym bardziej, gdy zobaczy, że Gabryś prowadzi swojego rywala na wózku inwalidzkim, co na pierwszy rzut oka nie będzie wyglądać dobrze!

- Co jest, do cholery?! - zapyta zaniepokojony Wiktor.

- Wychodziłem z domu na dyżur, a on na ulicy… Zaczął coś krzyczeć po włosku i z pięściami do mnie... Musiałem się bronić! - wyjaśni Gabryś.

Jak skończy niewierny Luigi w 696 odcinku „Na sygnale”?

Czy zatem w 696 odcinku „Na sygnale” Luigi naprawdę tak nieźle oberwie od byłego kochanka żony, który w ten sposób zyska okazję, aby zemścić się na nim za to, że zdradził Zosię?

A może skończy się tylko na strachu i kilku potłuczeniach? Tym bardziej, że zewnętrznie niby nie będzie wyglądać tak źle. Ale czy nie nabawi się jakiś poważnych obrażeń wewnętrznych? Tego dowiemy się dopiero po jego badaniach w 696 odcinku „Na sygnale”!