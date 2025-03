Nowa Zosia w Na sygnale! Córka Wiktora wróci z nową twarzą – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 690 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 690 odcinku "Na sygnale" w drzwiach Anny (Lea Oleksiak) i Wiktora niespodziewanie staną Zosia i jej synek Wittorio! Ich wizyta ogromnie zszokuje nie tylko małżonków, ale także i widzów, gdyż w postać córki Banacha nie wcieli się tak jak do tej pory Edyta Bełza tylko zupełnie inna aktorka - Maja Wacnik, która co ciekawe już zagrała drobną rolę w 214 odcinku „Na sygnale”, gdzie wcieliła się w rowerzystkę. Ale teraz przyjdzie jej zagrać samą Zosią, do której w gruncie rzeczy będzie bardzo podoba! Jednak skąd taka zmiana?

Jak podaje swiatseriali.interia.pl była to decyzja produkcji! Tym bardziej, że Edyta Bełza poszła w zupełnie inne ślady i 2 lata temu ukończyła Wydział Organizacji Sztuki Filmowej w PWSFTviT w Łodzi jako kierownik produkcji. A jej następczyni zaczęła sprawdzać się w aktorstwie, debiutując w „Na Wspólnej” poprzez „Na sygnale” do którego teraz zawita na dłużej!

Nowa Zosia wróci do Polski w 690 odcinku "Na sygnale"!

A stanie się to nie bez przyczyny, gdyż w 690 odcinku "Na sygnale" Zosia nie wróci do Polski od tak i wcale nie na chwilę! A to dlatego, że córka Wiktora przywiezie ze sobą nie tylko synka, ale także i ich rzeczy tuż po tym, jak odkryje, że jej włoski książę na białym koniu, którego poznała w trakcie studiów i dla niego została we Włoszech, okazał się zwykłym draniem!

- Zosieńko! No wchodź... - przywita ją nieco zaskoczona Anna.

- W taksówce jest reszta walizek... - szepnie Zosia.

- Reszta? - zdziwi się jeszcze bardziej Reiter.

- Luigi... mnie zdradził! - rozpłacze się córka Banacha.

Oczywiście, w 690 odcinku "Na sygnale" Anna i Wiktor nie zostawią Zosi i jej synka na pastwę losu i pozwolą im się u nich zatrzymać. Ale nie tylko oni pomogą córce Banacha!

Zosia i Nowy znów się do siebie zbliżą w 691 odcinku "Na sygnale"!

Zdradzamy, że już w 691 odcinku "Na sygnale" o powrocie Zosi dowie się także Nowy (Kamil Wodka), który przypadkiem wpadnie na nią w trakcie dyżuru z Martyną (Monika Mazur). Widok dawnej ukochanej ogromnie ucieszy Gabrysia, szczególnie w perspektywie jego ostatniego zawodu miłosnego z Britney (Paulina Zwierz).

W 691 odcinku "Na sygnale" dawni kochankowie znów staną się sobie bliscy, a Nowy dowie się o problemach małżeńskich w związku dawnej ukochanej. Czy postanowi to wykorzystać? Czy Zosia i Gabryś znów będą razem? Tego przekonamy się już niebawem! Ale już możemy zapowiedzieć, że niewierny Luigi tak łatwo też nie odpuści!