Na sygnale, odcinek 693: Straszliwa rozpacz Britney! Tak zareaguje na ślub Alka z Bereniką – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 693 - środa, 19.03.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 693 odcinku „Na sygnale” Julka pogrąży się w smutku i rozpaczy! A wszystko na myśl o zbliżającym się ślubie Alka i Bereniki, który ostatecznie jednak dojdzie do skutku! I choć narzeczeni na chwilę się rozstaną, a w tym czasie Klis już zdąży znaleźć sobie pocieszenie w osobie Kowalczyk, co nie spodoba się zakochanemu w niej Nowemu, to jednak ostatecznie ratownik postanowi nie na swoją byłą kochankę, a modelkę!

A to dlatego, że Berenika zrezygnuje z modelingu i poświęci dla niego wszystko, przez co Alek nie będzie mógł wybrać inaczej. Tym bardziej, że narzeczona od razu się do niego wprowadzi. I wówczas Klis da kosza Britney, która w 693 odcinku „Na sygnale” szczególnie to przeżyje.

Britney nie pogodzi się ze ślubem Alka i Bereniki w 693 odcinku „Na sygnale”!

A wszystko przez to, że w 693 odcinku „Na sygnale” ich ślub będzie zbliżał się już wielkimi krokami, z czym zakochana Britney się nie pogodzi. A to dlatego, że sama będzie chciała być na miejscu Bereniki, co jednak będzie niemożliwe, gdyż to ją ostatecznie wybierze Alek!

I tego w 693 odcinku „Na sygnale” Julka nie będzie w stanie przeżyć. Załamana ratowniczka zaleje się łzami i zwierzy się Adamowi, gdyż na Gabrysia już nie będzie miała co liczyć. Tym bardziej, że po zawodzie miłosnym z jej strony, Nowy zdecydowanie się od niej odwróci! A i w jego życiu pojawi się już ktoś nowy, przez co dla Kowalczyk już nie będzie miejsca!

Nowy już nie pocieszy Julki w 693 odcinku „Na sygnale”!

A mowa tu oczywiście o powracającej Zosi (Maja Wacnik), którą od 691 odcinka „Na sygnale” Nowy będzie bardzo zajęty jak tylko przypadkiem natrafi na nią w trakcie wspólnego dyżuru z Martyną (Monika Mazur). Gabryś zaangażuje się w problemy byłej kochanki i to jej za wszelką cenę zdecyduje się pomóc, przez co Britney będzie musiała obejść się smakiem.

A co gorsza, w 693 odcinku „Na sygnale” przyjdzie jej jeszcze jeździć z Alkiem w 1 karetce, co już w ogóle będzie jej udręką. Tym bardziej, że nawet mimo tego, Klis nie zmieni zdania i zostanie przy ślubie z Bereniką!