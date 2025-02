Na sygnale, odcinek 688: Nowy odwróci się od Britney! Nie pogodzi się z tym, że znów wybrała Alka

"Na sygnale" odcinek 688 - środa, 12.03.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 688 odcinku „Na sygnale” ratownicy zauważą, że Nowy zaczął bardzo chłodno odnosić się do Britney, co mocno ich zdziwi. I nic dziwnego, gdyż z Gabrysia i Julki zawsze był dobry team, do czasu aż znów nie zaczął mieszać między nimi Alek, który zepsuł ich randkę, czego przyjaciel nie był mu w stanie darować!

Ale oczywiście Klis nic sobie z tego nie zrobił, a w 685 odcinku „Na sygnale” posunie się jeszcze dalej i zacznie całować Kowalczyk! Zdradzamy, że Nowy nakryje byłych kochanków na schadzce, czym nieźle się zszokuje. I to nie tylko ze strony Alka, ale przede wszystkim Britney, która przecież tak będzie na niego psioczyć, a w efekcie mu ulegnie!

Gabryś nie zdzierży wyboru Britney w 688 odcinku „Na sygnale”!

Widok Britney całującej się z Alkiem w 685 odcinku „Na sygnale” tak dotknie Gabrysia, że diametralnie zmieni on swój stosunek do Julki, co w końcu nie ujdzie i uwadze ratowników. Oczywiście, nie będą oni świadomi, że jest to tak naprawdę spowodowane tym, że Nowy od dawna kocha się w Kowalczyk i nie może pogodzić się z tym, że ukochana znów wybrała Klisa, przez którego tyle się wycierpiała.

I nie inaczej będzie i tym razem, gdyż Alek ponownie nie będzie z nią do końca szczery, gdyż tak naprawdę wcale nie zakończy swojego związku z Bereniką (Aleksandra Kielan), która dla ich miłości poświęci wszystko, w tym własną karierę. Ale oczywiście Britney nie będzie tego świadoma, a na Nowego w 688 odcinku „Na sygnale” już nie będzie miała co liczyć!

Zaskakujący powrót byłej kochanki Nowego w 690 odcinku „Na sygnale”!

A już tym bardziej, gdy w 690 odcinku „Na sygnale” do Anny (Lea Oleksiak) i Wiktora (Wojciech Kuliński) niespodziewanie wróci Zosia (Edyta Bełza), która na dodatek zacznie mieć problemy ze swoim mężem! I wtedy wpadnie na Nowego, z którym przecież przez tyle czasu była związana!

Oczywiście, Gabryś nie zostawi byłej ukochanej na pastwę losu i zaangażuje się w pomoc, dzięki czemu byli kochankowie znów się do siebie zbliżą! A Britney znów zostanie zupełnie sama i to ze złamanym sercem, gdy w 693 odcinku „Na sygnale” Alek postawi jednak na ślub z Bereniką! I wówczas Julka kolejny raz zaleje się łzami, ale już nie będzie miał, kto jej pocieszyć!