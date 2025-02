Na sygnale, odcinek 689: Dramatyczny poród Beaty! Dojdzie do straszliwego wypadku

"Na sygnale" odcinek 689 - środa, 12.03.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 689 odcinku „Na sygnale” w końcu rozpocznie się poród Beaty! Tyle tylko, że dojdzie do niego w tragicznych okolicznościach, a nie tak jak planował Artur, gdy ukochana będzie w domu, a on będzie mógł na spokojnie odwieźć ją do szpitala, co zresztą już wcześniej wspólnie będą ćwiczyli. Choć Góra wcale nie będzie zadowolony z tej próby, gdyż zajmie im ona zdecydowanie za dużo czasu, za sprawą kluczyków od samochodu, których ratownik nie będzie mógł znaleźć.

Ale w 689 odcinku „Na sygnale” Artur w ogóle nie będzie mógł pomóc żonie, gdyż po straszliwym ataku rwy kulszowej, do którego dojdzie w trakcie kończenia pokoiku dla ich bliźniaków, będzie miał poważne problemy z kręgosłupem i nie będzie w stanie się ruszać!

Beata zacznie rodzić w wyniku wypadku w 689 odcinku „Na sygnale”!

I w efekcie w 689 odcinku „Na sygnale” nie będzie mógł pójść na pogrzeb wuja, na który ostatecznie, w zastępstwie za niego, wybierze się ciężarna Beata, co niestety nie skończy się dobrze! Czyżby sprawdził się tutaj przesąd?

Wszystko przez to, że tuż po oficjalnej uroczystości dojdzie do przerażającego wypadku, w wyniku którego Górska już faktycznie zacznie rodzić, a Góry nawet nie będzie obok niej! Ale na szczęście, w 689 odcinku „Na sygnale” ciężarna Beata nie zostanie sama, zadana na pastwę losu, gdyż jeden z żałobników zadzwoni po karetkę, w efekcie czego na miejscu zjawi się ekipa ratowników z Leśnej Góry, dowodzona przez Lisickiego (Kamil Błoch)!

Czy bliźniaki Górskiej i Góry urodzą się zdrowe w 689 odcinku „Na sygnale”?

Czy w 689 odcinku „Na sygnale” ratownikom uda się dowieźć rodzącą Beatę do szpitala? A może będzie już za późno i Górska zacznie rodzić w karetce albo w miejscu wypadku? Czy lekarce uda się urodzić zdrowe bliźniaki?

A może o ich losie zadecyduje jednak przesąd, a ciężarna pożałuje, że w stanie błogosławionym w ogóle zjawiła się na pogrzebie? Jak zakończy się poród Beaty? Tego dowiemy się już w 689 odcinku „Na sygnale”!