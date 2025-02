Na sygnale, odcinek 683: Szokujące zachowanie Artura! Tak przygotuje się do porodu Beaty

Na sygnale, odcinek 689: Dramatyczny poród Beaty! Dojdzie do straszliwego wypadku

"Na sygnale" odcinek 683 - wtorek, 4.03.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 683 odcinku „Na sygnale” Artur wróci do domu po ciężkim dyżurze, w trakcie którego będzie zajmował się pacjentem po zasłabnięciu, skarżącym się na nudności i ból głowy, a na dodatek ukrywającym przed żoną pewną tajemnicę. A to odbije się i na Górze, który przecież ostatnio także okłamywał swoją żonę w sprawie Katii (Alicja Chmielewska).

I w 683 odcinku „Na sygnale” postanowi jej to wynagrodzić i już od progu jak podaje swiatseriali.interia.pl zaskoczy swoją żonę niespodziewanym wyznaniem miłości, przez co osiągnie odwrotny efekt do zamierzonego!

- Kocham Cię, Beata… Wiesz, że zawsze możesz i będziesz mogła na mnie liczyć? - zapewni ją Artur.

- Artur, czy ty coś narozrabiałeś?! - zapyta Beata.

- To już nie mogę żonie powiedzieć, co do niej czuję? - odpowie pytaniem na pytanie Góra.

- Po prostu nie jesteś zbyt wylewny - zauważy Górska.

- To od teraz będę! Kocham cię. Najbardziej na świecie! - obieca ratownik.

Artur zainicjuje próbny poród Beaty w 683 odcinku „Na sygnale”!

Ale chwilę później w 683 odcinku „Na sygnale” mąż zaskoczy Beatę jeszcze bardziej, gdy niespodziewanie stwierdzi, iż zaczęła rodzić, co oczywiście nie będzie prawdą!

- Chyba zaczynasz rodzić – uzna Artur.

- Naprawdę? - spyta Beata.

- Tak, naprawdę! Odeszły ci wody! - stwierdzi Góra, majstrując przy swoim zegarku.

I wtedy w 683 odcinku „Na sygnale” Góra odkryje karty i postanowi zorganizować próbny poród, aby zobaczyć, ile czasu zajmie mu i ciężarnej żonie dotarcie do szpitala. Tyle, że już na wstępie pojawi się rażący problem!

- Gdzie są moje kluczyki? Kto mi schował kluczyki?! Powinny leżeć tutaj! - krzyknie zdenerwowany ratownik.

- Walały się te kluczyki, to je schowałam. To się nazywa sprzątanie – przyzna Beata.

Góra nie będzie zadowolony z próby w 683 odcinku „Na sygnale”!

Ale na szczęście w 683 odcinku „Na sygnale” w miarę szybko uda się go rozwiązać, a małżonkowie w końcu wyruszą w drogę do szpitala!

- Jak nie wiesz, gdzie schowałaś, to to nie jest sprzątanie, tylko gubienie. Wsiadaj! No pośpiesz się! - zacznie pośpieszać żonę.

- Może chcesz się zamienić? To bądź cicho! - zruga go Górka, po czym z przerażeniem doda - Uspokój się. Chcę trafić do szpitala, nie na cmentarz!

Tyle tylko, że w 683 odcinku „Na sygnale” Artur nie będzie zadowolony z jej wyniku, gdyż uzna, że to stanowczo za długo. I już zaplanuje kolejną próbę, licząc na zdecydowanie lepszy rezultat!

- Stop! 40 minut. Za długo… Jest co poprawiać. Po pierwsze, kluczyki! - stwierdzi Góra.

- Artur... - westchnie ciężarna żona, która będzie miała już serdecznie dość jego wymysłów. Ale na nim nie zrobi to żadnego wrażenia - Co Artur? Co Artur! To wszystko trwało za długo. Jutro podejmiemy kolejną próbę!