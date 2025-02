Na sygnale, odcinek 677: Góra padnie ofiarą oszustki! Katia poda się za jego córkę i go okradnie – ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 669: Basia dowie się, co tak naprawdę stoi za zniknięciem Michała! To będzie dla niej szok – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 677 - środa, 19.02.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 677 odcinku „Na sygnale” Artur zaprosi Katię na uroczystą kolację do siebie i Beaty (Justyna Sieniawska), gdy żona w końcu odkryje, że spotyka się z tajemniczą kobietą, która podaje się za jego córkę. Oczywiście, Góra nie będzie świadomy prawdziwych zamiarów dziewczyny, która w rzeczywistości wcale nie będzie członkiem jego rodziny, ale tak się na wszystko przygotuje, aby wyglądało, że jest!

Zdradzamy, że oszustka najpierw wrobi Nowego (Kamil Wodka), który naprawdę uwierzy, iż może być ona dzieckiem ratownika, a następnie tak przekabaci samego Artura i jego matkę Wiesławą (Krystyna Tkacz), że i oni w to uwierzą! I od tego momentu Góra zacznie spotykać się z domniemaną córką po kątach, a gdy w końcu nakryje ich i Górska, to w 677 odcinku „Na sygnale” przeniosą się już do ich domu!

Góra zaprosi oszustkę do swojego domu w 677 odcinku „Na sygnale”!

W 677 odcinku „Na sygnale” Beata i Artur przyjmą Katię pod swój dach, zupełnie nieświadomi tego, jakie czyha na nich niebezpieczeństwo z jej strony. A to dlatego, że dziewczyna wcale nie będzie córką Góry, a zwykłą oszustką, która będzie chciała wyłudzić od niego pieniądze.

I gdy nie uda jej się tego zrobić polubownie przez wciśnięcie kolejnej bajeczki o studiach w Hiszpanii, to w 677 odcinku „Na sygnale” Katia przejdzie do bardziej radykalnych kroków i sama zdecyduje się je zabrać z domu ratownika! Tyle tylko, że Artur ją nakryje i wówczas boleśnie zda sobie sprawę, że padł jedynie ofiarą oszustki. Ale to wcale nie będzie koniec jego dramatu, gdyż dziewczyna nawet wtedy nie będzie chciała rezygnować i brutalnie go zaatakuje, gdy ten stanie jej na drodze.

Katia zagrozi nie tylko Arturowi w 678 odcinku „Na sygnale”!

I w efekcie w 678 odcinku „Na sygnale” Góra wyląduje na SOR-ze, a Górska będzie gotowa zgłosić napaść na męża na policji. Ale na szczęście, Arturowi nic poważnego się nie stanie i jeszcze tego samego dnia będzie mógł opuścić szpital.

W przeciwieństwie do swojej ciężarnej żony, która w 678 odcinku „Na sygnale” mocno przeżyje zaistniałą sytuację! Do tego stopnia, że zacznie się gorzej czuć. Czy Beata straci bliźniaczą ciążę, a oszustka Katia doprowadzi do kolejnej tragedii? Przekonamy się już niebawem!