Na sygnale, odcinek 678: Alek zepsuje randkę Britney i Nowego! Nie daruje mu tego – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 678 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 678 odcinku „Na sygnale” Alek wybierze się z Bereniką na domówkę do jej przyjaciół. I choć Klis zacznie się poważnie zastanawiać nad swoim związkiem z modelką, na temat której wciąż będzie słyszał nowe rewelacje, a na dodatek dowie się o jej współpracownika Bogumiła (Andrzej Michalski), że od początku nie była z nim szczera, to ostatecznie jednak z niej nie zrezygnuje, a nawet zgodzi się z nią pójść imprezę.

I to z kolei postanowi wykorzystać Nowy, który w 678 odcinku „Na sygnale” w końcu zbierze się na odwagę i postanowi zaprosić Britney na prawdziwą randkę. Gabryś będzie przekonany, że tym razem Alek, do którego Julka wciąż będzie żywić uczucia, czego i on będzie świadomy, już nie stanie między nimi, ale niestety mocno się rozczaruje!

Gabryś wreszcie umówi się z Britney, ale Alek wszystko zepsuje w 678 odcinku „Na sygnale”!

A to dlatego, że w 678 odcinku „Na sygnale” Klis wreszcie pozna prawdziwą twarz swojej narzeczonej, która faktycznie nie będzie tą, za jaką wcześniej się podawała! Alek odkryje, że dla Bereniki wcale nie mają znaczenia uczucia, a jedynie popularność i stan konta, co mocno go zszokuje. Do tego stopnia, że ucieknie z imprezy jej znajomych wprost do Britney, która już będzie gotowa na randkę z Gabrysiem.

Ale niestety ta w 678 odcinku „Na sygnale” nie przebiegnie po myśli Nowego! Tym bardziej, że wcale się nie odbędzie, gdyż Julka będzie musiała wysłuchiwać i pocieszać byłego kochanka, który po kolejnych problemach z modelką znów do niej przyleci!

Nowy i Klis pokłócą się o Julkę w 680 odcinku „Na sygnale”!

I z tego w 678 odcinku „Na sygnale” Nowy oczywiście nie będzie zadowolony. A wręcz przeciwnie, gdyż będzie miał za to ogromny żal do Alka, z którym niemal natychmiast zdecyduje się rozmówić. Tym bardziej, że już w 680 odcinku „Na sygnale” będzie miał z nim wspólny dyżur w pracy, więc okazja ku temu nadarzy się bardzo szybko.

I wówczas Gabryś otwarcie wyrzuci Klisowi, że zepsuł mu randkę z Britney i wyraźnie będzie miał mu to za złe. Jak na jego pretensje zareaguje Alek? Czy w końcu zostawi Julkę w spokoju i pozwoli im być razem? A może na dobre odpuści sobie Berenikę, która także zjawi się w bazie ratowników, aby wytłumaczyć mu swoje ostatnie zachowanie i znów zdecyduje się zawalczyć z Nowym o Kowalczyk? Przekonamy się już niebawem!