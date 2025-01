Na sygnale

Na sygnale. Britney po zaręczynach Alka i Bereniki będzie wreszcie z Nowym? Fani marzą tylko o jednym - ZDJĘCIA

W nowych odcinkach "Na sygnale" Britney (Paulina Zwierz) i Nowy (Kamil Wodka) będą wreszcie razem? Produkcja serialu zapytała fanów na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, na który wątek w Nowym Roku czekają najbardziej. I oczywiście, nie zabrakło odpowiedzi, że na moment, w którym Julka w końcu przejrzy na oczy i zwiąże się z Gabrysiem, zostawiając tym samym w spokoju Alka (Adam Turczyk) raz na zawsze! Czy zatem po jego zaręczynach z Bereniką (Aleksandra Kielan) to będzie możliwe? Sprawdź, co już wiemy i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!