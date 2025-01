Na sygnale

Na sygnale, odcinek 655: Britney znajdzie nowego adoratora, ale nie zdoła zapomnieć o Alku - ZDJĘCIA

W 655 odcinku "Na sygnale" pacjentem Martyny (Monika Mazur) i Britney (Paulina Zwierz) zostanie makler (Patryk Ołdziejewski), który będzie miał problemy z oddychaniem na giełdzie. Ale nie przeszkodzi mu to jednak w tym, aby zakochać się w Kowalczyk od pierwszego wejrzenia! Tym bardziej, że ratowniczka uratuje mu życie, a on postanowi jej się za to odwdzięczyć! W 655 odcinku "Na sygnale" Janek zjawi się przed jej bazą z pięknym bukietem kwiatów, ale w głowie Julki i tak będzie tylko Alek (Adam Turczyk)! I to nie bez przyczyny! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!