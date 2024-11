Na sygnale, odcinek 644: Britney i Alek będą razem?! Berenika przejrzy swoją rywalkę

"Na sygnale" odcinek 644 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 644 odcinku "Na sygnale" Britney i Alek wyruszą razem na kolejną ratowniczą akcję, przez co Berenika nabierze jeszcze więcej podejrzeń co do Julki. A już tym bardziej po ich ostatnim starciu, gdy jej ekipa odpowiedziała na jej wyzwanie do silnego bólu brzucha, w trakcie którego Kowalczyk zamiast skupić się na jej badaniu, urządziła jej przesłuchanie, przez co o mały włos nie doprowadziła do tragedii, gdyż modelka miała atak wyrostka. A w 644 odcinku "Na sygnale" Berenika już nie będzie miała żadnych wątpliwości, czym, a właściwie kim tak naprawdę było spowodowane jej zachowanie!

Berenika pozna się na Britney w 644 odcinku "Na sygnale"!

W 644 odcinku "Na sygnale" Berenika domyśli się, że Alek wciąż nie jest obojętny Britney, mimo iż ta uparcie będzie się tego wypierać. Ale prawda będzie taka, że Julka wcale nie pogodzi się z nowym związkiem Klisa, który po kolejnym odrzuceniu przez nią związał się z piękną modelką. I choć Kowalczyk próbowała wmówić wszystkim, że ratownik po prostu do niej nie pasuje, to w rzeczywistości nie mogła poradzić sobie z zazdrością, gdyż w głębi serca wciąż coś czuła do Alka. I w 644 odcinku "Na sygnale" odkryje to w końcu i Berenika, która w trakcie kolejnej randki z ukochanym da mu jasno do zrozumienia, że Julka najwidoczniej wciąż go kocha, dlatego zachowuje się tak, a nie inaczej!

Alek zostawi nową ukochaną dla Julki w 644 odcinku "Na sygnale"?

Ale co z tą informacją w 644 odcinku "Na sygnale" zrobi Alek? Czy poświęci swój związek z Bereniką dla Britney. Tym bardziej, iż sam w trakcie jej urodzin czy późniejszego spotkania z jej znajomym Kosmą (Tomasz Drankowski) zrozumiał, że nie pasuje do celebryckiego towarzystwa, od którego znacząco odstaje i to nie tylko finansowo. Ale czy w 644 odcinku "Na sygnale" Klis zdecyduje się wrócić do Julki, o którą tyle razy uparcie walczył i zapewniał o swoim uczuciu, choć za każdym razem dostawał kosza? A może na złość jej postanowi jednak zostać z Bereniką i poczekać aż tym razem to wreszcie ona się o niego postara? Tego dowiemy się już niebawem!