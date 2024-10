Na sygnale, odcinek 628. Alek będzie miał dziecko z modelką? Britney zazdrosna o piękną Berenikę - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 626: Wanda uwolni się od męża! Będzie miała co świętować z Beniem - ZDJĘCIA

W 621. odcinku serialu „Na sygnale" Alek będzie zły na Britney, która nie wierzy w istnienie jego ukochanej Bereniki

Alek będzie się nadal złościł na Britney, która nie wierzy w istnienie Bereniki i obmawia go za plecami. A Julka w 621. odcinku serialu „Na sygnale" rzeczywiście wciąż będzie sądzić, że Alek wymyślił swoją Berenice, gwiazdę modelingu.

- Widziałeś się przez weekend z tą twoją dziewczyną?

- Ona nazywa się Berenice i tak, widziałem się i to przelotem. Na lotnisku. Miała przesiadkę z Japonii do Mediolanu, ale dzisiaj wraca.

- Czyli ona tak na poważnie tym modelingiem się zajmuje? Czyli można gdzieś zobaczyć jej zdjęcia?

- Tu jest mało znana. Głównie na Zachodzie. Możesz nie znać tych marek.

- Bardzo wygodne.

- Jak masz coś powiedzieć, to powiedz. Myślisz, że nie słyszę, jak mnie obgadujesz? Że jest wymyślona, że jest oszustką… Zresztą, nie będę się tłumaczył przed tobą. Coś jest z tobą nie tak i to grubo.

W 621. odcinku serialu „Na sygnale" Britney pozna piękną Berenikę, dziewczynę Alka

Kiedy w 621. odcinku serialu „Na sygnale" Britney bez zapowiedzi wpadnie do Klisa, przeżyje szok. Pozna u niego Berenikę (Aleksandra Kielan) i z miejsca stanie się bardzo zazdrosna, bo dziewczyna okaże się przepiękna, do tego naprawdę jest modelką, a Alek jest z nią bardzo szczęśliwy.

W 628. odcinku serialu „Na sygnale" ratownicy z Leśnej Góry zatańczą w bollywoodzkim teledysku

W 628. odcinku serialu „Na sygnale" Britney odkryje, że piękna modelka ma wystąpić w teledysku do filmu z Bollywood. A do tego razem z Alkiem! Koniec końców do tańczącej pary dołączą inni ratownicy z Leśnej Góry. Wkrótce jednak ukochana Klisa zostanie pacjentką Julki i doktora Góry (Tomasz Piątkowski). Opisywane przez nią objawy będą wskazywać na ciążę.

„Na sygnale" odcinek 628 „Bollywoodzki tasiemiec” - środa, 12.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2