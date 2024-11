Na sygnale, odcinek 635: Alek ucieknie od Bereniki! Zostawi ją w jej urodziny - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 635 - poniedziałek, 25.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 635 odcinku "Na sygnale" Alek zostawi Berenikę! Klis boleśnie przekona się, że Britney miała rację co do jego związku z światowej sławy modelką, choć tak naprawdę przed jego byłą kochankę wcale nie będzie przemawiać troska o niego, a zwykła zazdrość, gdyż Julka nie mogła znieść tego, że dawny ukochany sobie kogoś znalazł. Choć wcześniej przecież sama wielokrotnie go odrzucała. Jednak z tym, że zwykły ratownik nie będzie pasować do celebryckiego świata wcale się nie pomyli! A to dlatego, że w 635 odcinku "Na sygnale" Alek faktycznie poczuje się bardzo nieswojo w towarzystwie znajomych swojej ukochanej. I to do tego stopnia, że postanowi od nich uciec!

Alek zostawi Berenikę w urodziny w 635 odcinku "Na sygnale"!

W 635 odcinku "Na sygnale" Klis zacznie opowiadać Britney o tym, jak zmył się z imprezy urodzinowej Bereniki i zostawił swoją ukochaną w tak ważne dla niej święto. Alek przyzna swojej byłej, iż faktycznie źle się czuł w towarzystwie zamożnych i wpływowych ludzi ze świata show biznesu i zdał sobie sprawę, że po prostu nie pasuje do tego świata. Wówczas zazdrosna Julka odetchnie z ulgą, ale oczywiście spróbuje nie dać tego po sobie poznać. Tym bardziej, że już w 637 odcinku "Na sygnale" za namową Łukiego (Łukasz Pawlak) i Rodzyna (Dawid Pokusa), postanowi wybrać się na casting do bollywoodzkiego filmu, w którym, jak się okaże, o rolę wcześniej będzie starała się właśnie Berenika!

Britney jeszcze dołoży nowej dziewczynie Alka w 637 odcinku "Na sygnale"!

I to w 637 odcinku "Na sygnale" dla nowej dziewczyny Alka będzie potężny cios! Tym bardziej, że Britney wygra ten casting i sprzątnie jej rolę sprzed nosa, przez co piękna modelka w jednej chwili straci i ukochanego i rolę życia! Jak w tej sytuacji w 637 odcinku "Na sygnale" zachowa się Berenika? Czy raz na zawsze zniknie z życia Klisa? A może wręcz przeciwnie, postanowi o niego zawalczyć, aby chociaż w tym utrzeć nosa Julce? Przekonamy się już niebawem!