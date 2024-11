Na sygnale, odcinek 637: Britney już nie będzie ratowniczką?! Niespodziewana propozycja odmieni jej życie na dobre - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 636: Benio zrozumie, że Wanda go niszczy. To kłamczucha i manipulantka

"Na sygnale" odcinek 637 - środa, 25.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 637 odcinku "Na sygnale" Rohan zjawi się w Leśnej Górze, aby podziękować Britney za uratowanie życia! Zdradzamy, że jak podaje swiatseriali.interia.pl Julka nie zostawi uwięzionego mężczyznę na pastwę losu, choć tak rozkaże jej Lisicki (Kamil Błoch). A wszystko przez to, że ratownikom będzie grozić porażenie prądem, ale na szczęście wszystko skończy się dobrze i cała trójka przeżyje. A Rohan będzie miał u ratowniczki ogromny dług. Dlatego w 637 odcinku "Na sygnale" złoży jej ofertę nie do odrzucenia i zaprosi ją na casting do bollywoodzkiego filmu, produkcji finansowanej przez swojego ojca!

Britney wygra casting do bollywoodzkiego filmu w 637 odcinku "Na sygnale"!

Oczywiście, w 637 odcinku "Na sygnale" Britney zjawi się na przesłuchaniu u reżyserki (Monika Lokaj), ale będzie ono jedynie formalnością. A to dlatego, że Julka i tak dostanie tę rolę w podziękowaniu za to, co zrobiła dla Rohana!

- Mówiłem, że się jeszcze spotkamy! Uratowałaś mi życie, a ojciec zawsze spłaca długi - zacznie Rohan.

- Co masz na myśli? - zdziwi się Britney.

- Rola jest twoja. Jeśli chcesz! - wyjaśni mężczyzna.

Tyle tylko, że w 637 odcinku "Na sygnale" Julka nie będzie przekonana, czy aby na pewno powinna ją przyjąć. Ale wtedy do akcji wkroczą jej koledzy z osiedla - Łuki (Łukasz Pawlak) i Rodzyn (Dawid Pokusa), którzy zaczną rzucać takimi argumentami, że Kowalczyk momentalnie przestanie się wahać i zdecyduje się przyjąć tę rolę!

- Kasa... Sława... Bollywood... Kierowniczko, nad czym tu myśleć?! - wyliczy jeden z nich.

- Nie chcesz się wyrwać z tej dziury? Co cię tu trzyma? - doda drugi.

- W sumie... nic. Basia ma Michała, Alek Berenikę. Nawet Górska jest w ciąży. Wszystkim wokół się układa, tylko nie mnie - westchnie smutno Britney.

- Teraz los się uśmiecha do ciebie - uzna sąsiad.

- Ja bym się nie zastanawiał! - podpowie drugi.

Kowalczyk zrezygnuje z pracy w karetce dla bollywoodzkiej kariery w 637 odcinku "Na sygnale"?

I tym sposobem w 637 odcinku "Na sygnale" Britney rozpocznie swoją bollywoodzką karierę. Julka zjawi się na przymiarce ubrań u garderobiany (Dominika Kisala), która będzie miała spełniać jej każde życzenia, przez co Kowalczyk poczuje się jak prawdziwa księżniczka.

- Łał! Ale gigaczadersko! Własna garderoba... Te wszystkie stroje... To jest jak sen! - ucieszy się Julka.

- Od teraz to pani życie - przyzna garderobiana.

Czy zatem dla niego w 637 odcinku "Na sygnale" Kowalczyk zdecyduje się porzucić pracę ratowniczki i w pełni skupić się na bollywoodzkiej karierze? A może będzie to tylko jednorazowa przygoda? Wszystkich fanów Julki uspokajamy, gdyż nie zrezygnuje ona z pracy w karetce, dzięki czemu wciąż będziemy mogli oglądać ją w akcji!