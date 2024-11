Na sygnale, odcinek 638: Britney wygryzie Berenikę! Nowa dziewczyna Alka tego nie przeżyje - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 638 - środa, 257.11.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 638 odcinku "Na sygnale" Britney rozpocznie swoją filmową karierę tuż po tym jak za namową Łukiego (Łukasz Pawlak) i Rodzyna (Dawid Pokusa) uda jej się zdobyć rolę w bollywoodzkim filmie. Zdradzamy, że Julka tak dobrze wypadnie na castingu, że aż wygryzie światowej sławy modelkę, a prywatnie nową dziewczynę Alka, która na dodatek będzie specjalistką w dziedzinie tańca bollywoodzkiego! Ale ostatecznie reżyserka (Monika Lokaj) postawi właśnie na zwykłą ratowniczkę. W 638 odcinku "Na sygnale" Kowalczyk już zacznie przymiarki u garderobiany (Dominika Kisala) i wtedy dowie się, że sprzątnęła Berenice rolę sprzed nosa!

Britney odbierze nowej dziewczynie Alka wszystko w 638 odcinku "Na sygnale"!

A to dla nowej dziewczyny Alka w 638 odcinku "Na sygnale" będzie ogromnym ciosem! Tym bardziej, że wygryzie ją właśnie była kochanka Klisa, o którą jej ukochany do ostatniej chwili będzie się starał i zwiąże się z nią, aby o niej zapomnieć. Ale ostatecznie zdecyduje się od niej odejść, gdy zrozumie, że faktycznie są z dwóch różnych światów, przed czym już wcześniej będzie go przestrzegać właśnie Julka. I choć początkowo Alek jej nie posłucha i zacznie brnąć w relację z Bereniką, szczególnie, iż zobaczy, że doprowadza to Britney do zazdrości, to jednak w 635 odcinku "Na sygnale" postanowi odejść od nowej ukochanej, gdy przekona się, że Kowalczyk faktycznie miała rację. A wszystko przez imprezę urodzinową modelki, na której pozna on jej zamożnych i wpływowych znajomych, którzy od razu nie przypadną mu do gustu! I to do tego stopnia, że zdecyduje się uciec!

Smutny koniec Bereniki w 638 odcinku "Na sygnale"!

I wówczas w 638 odcinku "Na sygnale" Berenika zostanie już bez ukochanego i bez roli. A wszystko przez Britney, która przyczyni się do tego w sumie na obu polach. I w 638 odcinku "Na sygnale" Julka już będzie mogła świętować nie tylko rozstanie Alka z nową dziewczyną, ale także jej ostateczny koniec, gdyż sama odbierze jej już zupełnie wszystko, na czym jeszcze mogłoby jej zależeć...