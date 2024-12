Na sygnale, odcinek 656: Alek oświadczy się Berenice! Britney nie zdoła tego powstrzymać - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 656 - środa, 15.01.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 656 odcinku "Na sygnale" Alek poprosi Britney, aby porozmawiała z Bereniką i spróbowała uratować jego związek! Wszystko przez to, że zawiśnie on na włosku, gdy okaże się, że Klis planuje oświadczyć się swojej ukochanej, czym zszokuje nie tylko swoich kolegów ze stacji, ale także i samą zainteresowaną. Tym bardziej, że będzie przecież ona świadoma tego, że Julka dalej go kocha i nie będzie tak mogła. Dlatego w 656 odcinku "Na sygnale" Klis poprosi Kowalczyk, aby przekonała ją, że wcale tak nie jest! Szczególnie, że nie ratowniczka wciąż będzie się przed nim zapierać, że nic do niego czuje i wcale nie jest zazdrosna o jego nowy związek, co oczywiście nie będzie prawdą! Ale Britney będzie robić wszystko, aby nie dać tego po sobie poznać!

Związek Bereniki i Alka zawiśnie na włosku przez Britney w 656 odcinku "Na sygnale"!

Jednak w 656 odcinku "Na sygnale" jej się to nie uda, gdyż po jej rozmowie z Bereniką, związek modelki z Alkiem jeszcze bardziej zawiśnie na włosku, gdyż ich rozmowa wcale nie przebiegnie po myśli ratownika! A to dlatego, że jego ukochana tylko utwierdzi się w swoich wcześniejszych podejrzeniach, przez co Klis będzie musiał wcielić w życie plan awaryjny! Szczególnie, że nie po to będzie odbywał rytuały, aby uwolnić się od uczucia od Britney, aby teraz ona zniszczyła jego nową relację! Tym bardziej, że naprawdę będzie mu zależeć na modelce i postanowi to udowodnić! I w 656 odcinku "Na sygnale" w końcu zdecyduje się oświadczyć Berenice i poprosić ją o rękę i to przy wsparciu swoich kolegów ze stacji! Ale oczywiście już bez Britney, która w tym samym czasie będzie wypłakiwać się w ramię Nowego (Kamil Wodka), gdyż zda sobie sprawę, że to już koniec!

Berenika przyjmie oświadczy Alka w 656 odcinku "Na sygnale"!

Ale czy w 656 odcinku "Na sygnale" modelka zgodzi się za niego wyjść i zostać jego żoną z tą świadomością? A może Alek zdoła ją przekonać, że dla niego liczy się tylko ona, a do Britney już nic nie czuje? Tym bardziej, że Julka zmarnowała swoją niejedną szansę. Czy w 656 odcinku "Na sygnale" Klis zostanie przyjęty i po bolesnym rozstaniu z Kowalczyk i jej kolejnych odrzuceniach w końcu będzie szczęśliwy z Bereniką? Wszystko wskazuje na to, że tak!