Na sygnale, odcinek 689: Dramatyczny poród Beaty na cmentarzu! Nie zdążą dojechać do szpitala – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 689 - środa, 12.03.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 689 odcinku „Na sygnale” Artur wciąż będzie cierpiał z powodu ataku rwy kulszowej. Do tego stopnia, że nie będzie w stanie wziąć udziału w pogrzebie swojego wujka Stefana, gdzie w zastępstwie za niego pojawi się ciężarna Beata.

I choć małżonkowie nie będą pewni tego, czy to, aby na pewno dobry pomysł, to jednak ktoś będzie musiał zjawić się na uroczystości, dlatego ostatecznie pójdzie na niego Górska. I to w 689 odcinku „Na sygnale” wcale nie będzie dobry pomysł, gdyż w wyniku wypadku, gdy jeden z młodych żałobników, Marcelek (Konstanty Kukułka) popchnie ciężarną na wdowę (Małgorzata Kukiełko) po wuju, żona Artura zacznie rodzić!

- Wody mi odeszły – zauważy Beata.

Syn Beaty i Artura przyjdzie na świat w przycmentarnej kwiaciarni w 689 odcinku „Na sygnale”!

W tym momencie w 689 odcinku „Na sygnale” wdowa po Stefanie poleci żałobnikom wezwać karetkę, ale wcześniej swoją pomoc zaoferują ciężarnej pracownicy domu pogrzebowego.

Jednak Beata nie będzie chciała jechać do szpitala karawanem i jednak postanowi poczekać na ratowników. A w międzyczasie skontaktuje się z mężem, aby powiedzieć mu, że jej poród tym razem już naprawdę się zaczął w 689 odcinku „Na sygnale”!

- Niech ktoś wezwie karetkę! - poleci wdowa po Stefanie.

- Jesteśmy wolni! Możemy pomóc! Zapraszam! – zaoferują pracownicy domu pogrzebowego.

- O nie! Do karawanu nie wsiądę! Już jechałam z kibolami – powie stanowczo Górska, po czym wybierze numer do męża - Artur, rodzę! Nie, teraz naprawdę! Tego się nie da pomylić z niczym innym!

Córka Górskiej i Góry urodzi się w drodze do szpitala w 689 odcinku „Na sygnale”!

Tuż po telefonie w 689 odcinku „Na sygnale” rodzina Góry zabierze rodzącą ciężarną do pobliskiej kwiaciarni, aby Górska nie rodziła na mrozie. Bliscy położą Beatę na podłodze, a po chwili na miejscu zjawią się już Romek z Dobromirem. Tyle tylko, że wtedy będzie już za późno, gdyż jednemu z bliźniaków już będzie śpieszyć się na świat, w związku z czym tam odbędzie się pierwszy poród!

- Nie ma czasu, będziemy musieli przyjąć poród tutaj! - zarządzi Lisicki.

- W kwiaciarni? - zdziwi się wdowa.

- Już dłużej nie wytrzymam! - przyzna Beata.

- Beata, przyj! - zapowie Dobromir i przy pomocy Artura na łączach, który zdenerwuje żonę, na świat przyjdzie ich pierwszy synek!

Ale wtedy w 689 odcinku „Na sygnale” skurcze nieco się uspokoją i ratownicy już będą mogli zabrać Beatę i jej synka do karetki, aby wyruszyć w drogę do szpitala. Jednak w jej trakcie i córka da mocno o sobie znać, przez co właśnie tam odbędzie się drugi poród Górskiej!

- Czy czujesz ruchy parte? Bo rośnie ciśnienie i tętno? - spyta Lisicki.

- No, mojej córeczce chyba śpieszy się na ten świat – zauważy Górska.

- Już jesteśmy bardzo blisko Leśnej Góry. Pani doktor wytrzyma – wtrąci Romek.

- No przykro mi, że nie jestem w stanie tego powstrzymać siłą wolą – wyzna Beata.

- Nie damy rady, jedź na pobocze! - zarządzi Dobromir, po czym połączy się z Arturem, do którego dojadą Wiktor (Wojciech Kuliński) i Britney (Paulina Zwierz) - No panowie niestety będziemy rodzić w karetce!

- Przyj! Oddychaj! - zaczną ją motywować i dzięki temu na świecie pojawi się i ich córeczka.