Na sygnale, odcinek 671: Alek zostawi Berenikę? Odkryje szokującą prawdę o swojej narzeczonej - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 671 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 671 odcinku „Na sygnale” Alek zacznie coraz bardziej myśleć nad zakończeniem swojego związku z Bereniką! Ale nie dlatego, że po zaręczynach ze znaną modelką stanie się celem paparazzi i będzie musiał mierzyć się z fałszywymi informacjami na swój temat w Internecie, a z uwagi na jej wierność, która zostanie mocno zachwiana!

Zdradzamy, że najpierw w ręce ratownika wpadnie zdjęcie narzeczonej z rzekomym kochankiem, na widok którego Klis o mało nie wybuchnie i od razu zażąda wyjaśnień. I choć Berenice uda się go uspokoić, to kilka dni później sytuacja się powtórzy, gdy media doniosą o kolejnym gorącym romansie modelki, przez co i Alek już nie będzie jej taki pewien!

Do tego stopnia, że zobaczy w niej dawnego siebie, gdy przecież też kłamał i zdradzał, a mimo to wszyscy mu wierzyli! I w 669 odcinku „Na sygnale” będzie przekonany, że z jego narzeczoną będzie podobnie, a do niego w końcu wróci karma za to, jaki był!

Alek zacznie na poważnie myśleć nad zerwaniem z nieuczciwą Bereniką w 671 odcinku „Na sygnale”!

Tym bardziej, że w 671 odcinku „Na sygnale” pojawią się już kolejne plotki o niewierności Bereniki, które tylko utwierdzą Alka w swoich podejrzeniach. Aż w końcu zacznie się on na poważnie zastanawiać na temat swojej przyszłości z modelką i pierwszy raz przejdzie mu nawet przez myśl ich rozstanie!

Szczególnie, że w 671 odcinku „Na sygnale” to jeszcze nie będzie koniec rewelacji na temat Bereniki! A wręcz przeciwnie! Tyle tylko, że wówczas Klis dowie się już o nich nie z mediów, a u źródła, przez co staną się jeszcze bardziej wiarygodne!

Klis dowie się, że jego narzeczona okłamywała go oda samego początku w 675 odcinku „Na sygnale”!

Zdradzamy, że w 675 odcinku „Na sygnale” pacjentem Alka i Britney (Paulina Zwierz) zostanie współpracownik Bereniki! Bogumił (Andrzej Michalski) nie tylko utwierdzi ratownika w jego wcześniejszych podejrzeniach, ale także uświadomi go, że jego narzeczona już od samego początku nie była z nim szczera i go okłamywała, co będzie dla Klisa ogromnym szokiem.

Oczywiście, w 675 odcinku „Na sygnale” załamany Alek będzie mógł liczyć na wsparcie Julki, która już wcześniej jako jedyna przejrzała modelkę i ostrzegła przed nią nie tylko byłego kochanka, ale także i znajomych ze stacji, ale wówczas nikt jej nie posłuchał, iż każdy myślał, że to wyłącznie z jej zazdrości o Klisa. Ale finalnie i tak wyjdzie na Kowalczyk! Mimo iż przyjaciele ze stacji oczywiście będą mieć trochę racji, to jednak co do istoty Britney się nie pomyli!