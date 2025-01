Na sygnale, odcinek 676: Lisicki postanowi wykorzystać chorą pacjentkę, ale Basia się za nią poświęci – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 676 - środa, 19.02.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 676 odcinku „Na sygnale” pacjentką Lisickiego zostanie ranna rowerzystka, która po wypadku będzie zmagać się z amnezją i poważnym urazem głowy, co ratownik postanowi wykorzystać. Tym bardziej, w świetle urodzin swojego ojca, który zaprosi go z partnerką na rodzinny obiad. A że Lisicki nie będzie miał kogo wziąć, gdyż nie będzie w żadnym związku, to zdecyduje się wykorzystać niczego nieświadomą kobietę. Szczególnie, że przecież nie będzie ona niczego pamiętać, dzięki czemu nie zdoła pokrzyżować jego planów. W przeciwieństwie do Basi, która w 676 odcinku „Na sygnale” mocno się oburzy, jak tylko dowie się o jego pomyśle!

Basia pójdzie z Dobromirem na rodzinną kolację do Lisickich w 677 odcinku „Na sygnale”!

I nic dziwnego, gdyż w końcu sama dopiero co wróci do zdrowia po kolejnym ataku Miłosza (Leonard Koterski), gdzie także nabawi się poważnego urazu głowy i w tej sytuacji nie będzie chciała być potraktowana w taki sposób, jaki będzie chciał Dobromir! I w 676 odcinku „Na sygnale” Wszołkowa zdecydowanie przeciwstawi się pomysłowi Lisickiemu! Do tego stopnia, że będzie gotowa nawet sama się poświęcić, aby tylko ocalić niczego nieświadomą pacjentkę. I w efekcie w 677 odcinku „Na sygnale” to ją Dobromir zabierze na rodzinny obiad do ojca, któremu Basia od razu się spodoba! Tym bardziej, że Romuald dostrzeże w niej idealną kandydatkę na żonę dla swojego syna i jeszcze bardziej zacznie ich swatać! Ale jak na to zareaguje Wszołkowa?

Wszołkowa i Lisicki będą razem w 677 odcinku „Na sygnale”?

Czy w 677 odcinku „Na sygnale” Basię i Dobromira połączy coś więcej tak jak będzie chciał jego ojciec? Tym bardziej, że przecież Wszołkowa będzie wolna, gdyż po tajemniczym zniknięciu Michała (Krystian Kukułka), które nastąpi tuż po tym, gdy ona walczyła o życie i szokującym odkryciu, że Kornet tak naprawdę nie był tym, za kogo się podawał, ich związek dobiegnie końca, a ratowniczka znów będzie do wzięcia! Czy zatem Lisicki to wykorzysta? Szczególnie, że już wcześniej sam został odrzucony przez Karolinę (Klaudia Janas), a teraz Basia sama mu się napatoczy! Czy w 677 odcinku „Na sygnale” weźmie się i za nią? A może skończy się jedynie na „przyjacielskiej” przysłudze? Tego dowiemy się już niebawem!