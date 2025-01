Nowa Karolina w Na sygnale! Kochanka Piotra wróci do Leśnej Góry z inną twarzą – ZDJĘCIA

Powrót Karoliny do Leśnej Góry w nowych odcinkach „Na sygnale”!

W nowych odcinkach „Na sygnale” Karolina znów wróci do bazy ratowników w Leśnej Górze, skąd odeszła, gdy wyszedł na jaw jej romans z Piotrem, a ona skonfrontowała się z Martyną (Monika Mazur)! I choć wówczas Strzelecki definitywnie zakończył ich relację, to zakochana Wojtasek nie mogła się z tym pogodzić i wciąż próbowała być blisko! Do tego stopnia, że zatrudniła się w tej samej bazie, co kochanek, gdy ten także zdecydował się odejść z Leśnej Góry, czym napsuła wiele krwi jego żonie. Ale na powrót do Piotra już nie miała, co liczyć. Tak samo jak i na ich dalszą współpracę, gdyż po wszystkich Strzelecki wrócił z powrotem do bazy ratowników. A w kolejnych odcinkach „Na sygnale” wróci i ona!

Niezwykła metamorfoza Wojtasek w kolejnych odcinkach „Na sygnale”!

Tyle tylko, że w następnych odcinkach „Na sygnale” Wojtasek już nie będzie taka jak wcześniej. I wcale nie chodzi tutaj o jej zachowanie, a wygląd, gdyż Karolina pojawi się z zupełnie inną twarzą! Produkcja serialu pochwaliła się na swoim Instagramie relacją z planu, na którym widać jak szczęśliwa była kochanka Piotra także wraca z powrotem do szpitala w Leśnej Górze! Ale o tym fani „Na sygnale” dowiadują się na samym końcu filmiku, gdyż odwrócona postać w niczym jej nie przypomina z uwagi na zupełnie inny kolor włosów! Ale gdy bohaterka się odwraca, to nie ma już żadnych wątpliwości, że to Karolina! Tyle, że w nowym wydaniu, gdyż już nie jako szatynka, a blondynka!

- Akuku 😉 – podpisała filmik produkcja, gdzie dodała także dwie możliwe reakcje „Oh yesssss 🥰” i „OMG! 😱”, a na jego końcu ujawniła ujawniła, o kogo chodzi - No cześć! - przywitała się Karolina.

Co stoi za zmianą Karoliny w następnych odcinkach „Na sygnale”?

Ale skąd pomysł na taką metamorfozę u Karoliny z „Na sygnale”? Czyżby Wojtasek wciąż nie odpuściła sobie Strzeleckiego i nowym kolorem włosów znów chciałaby zwrócić na niego swoją uwagę? Tym bardziej, że po rozstaniu z Piotrem miała przecież szansę na zbudowanie innego związku, gdyż randkę zaproponował jej Dobromir Lisicki (Kamil Błoch), lecz ona się na nią nie zgodziła. Czyżby wciąż nie pogodziła się ze stratą kochanka i tym sposobem chciała go odzyskać? A może za jej powrotem i przemianą w nowych odcinkach „Na sygnale” będzie stało coś zupełnie innego? Tego dowiemy się już niebawem!