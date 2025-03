Na sygnale, odcinek 692: Pępkowe Góry! Ratownicy przygotują wyjątkową niespodziankę dla bliźniaków Beaty i Artura – ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 689: Dramatyczny poród Beaty na cmentarzu! Nie zdążą dojechać do szpitala – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 692 - środa, 19.03.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 692 odcinku „Na sygnale” Artur w końcu wróci do zdrowia po bolesnym ataku rwy kulszowej i będzie mógł w końcu wyjść ze szpitala! W przeciwieństwie do Beaty, która po narodzinach bliźniaków – Ewy i Adama będzie musiała jeszcze chwilę w nim zostać.

I stąd zacznie obawiać się tego, co Góra może nawyprawiać pod jej nieobecność. I tuż przed jego wyjściem do domu w 692 odcinku „Na sygnale” postawi mu jasne ultimatum!

- Tylko, żeby ci nie przyszło do głowy opijać narodzin bliźniaków, bo bierzesz leki przeciwbólowe. A i wszyscy wiedzą, że masz słabą głowę – Beata postawi sprawę jasno.

Tak ratownicy powitają świeżo upieczonego ojca w stacji w 692 odcinku „Na sygnale”!

Tyle tylko, że wcześniej w 692 odcinku „Na sygnale” Góra zajrzy jeszcze do stacji, gdzie zostanie hucznie powitany przez Benia (Hubert Jarczak), Romka (Izydor Łobacz), Basię (Anna Wysocka) i Martynę (Monika Mazur), którzy wręczą mu wyjątkowy prezent z powodu narodzin bliźniaków – kartę dużej rodziny na wyprawkę dla ich pociech, o czym szczęśliwy Artur od razu postanowi powiedzieć Beacie.

Ale Romek go jeszcze przed tym powstrzyma. A to dlatego, że to jeszcze nie będzie koniec zaplanowanych dla niego niespodzianek w 692 odcinku „Na sygnale”!

- Doktorze, nie teraz! Najpierw trzeba oczyścić umysł – uzna Romek.

- Ale o czym on mówi, że co? - dopyta Artur.

- Jak go znam to o pępkowym doktorku – ucieszy się Benio.

- Albo teraz albo nigdy. Jak mawia stare przysłowie, co masz zrobić bez żony, zrób teraz, bo jak wyjdzie ze szpitala, to skończy się rumakowanie – doda ratownik.

Tak będzie wyglądało pępkowe Góry w 692 odcinku „Na sygnale”!

Jednak pępkowe Artura w 692 odcinku „Na sygnale” zupełnie nie przebiegnie tak, jak Romek i Benio, a także Kuba (Wojciech Zygmunt), Piotr (Dariusz Wieteska) i Alek (Adam Turczyk), którzy do nich dołączą, mogli sobie wyobrażać. A to dlatego, że zamiast picia, którego stanowczo nie chciała Beata, ratownicy pomogą Górze dokończyć pokoik dla bliźniaczków, czego on po ataku rwy kulszowej nie zdążył zrobić.

I w ten sposób przygotują dla nich i ich rodziców wyjątkowy prezent, który w 692 odcinku „Na sygnale” ogromnie spodoba się Beacie! W przeciwieństwie do ratowników, którzy zupełnie inaczej chcieli spożytkować ten wieczór!

- Artur, a co tu… - zacznie szokowana Górska, ale równie zaskoczony jej nagłym powrotem mąż nawet nie pozwoli dokończyć jej zdania – Beata?! To już was wypuścili?! To przecież było zadzwonić, bym przyjechał!

- Ale tu miało być pępkowe – zauważy lekarka.

- Ta, nas też wrobił – przyzna Romek, po czym wspólnie z innymi zaczną witać świeżo upieczoną mamę, ale Góra szybko przywoła ich do porządku - No już chłopaki, nie przeszkadzajcie sobie!

- Ty spryciarzu! Ty bohaterze – pochwali go żona.

- Nie, no to my tutaj zasuwamy, a ten cwaniak laury zbiera – spuentuje Vick.