Na sygnale, odcinek 680: Romek powie Lisickiemu, jak zdobyć Basię, ale Dobromir wszystko zepsuje – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 680 - środa, 26.02.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 680 odcinku „Na sygnale” Lisieckiemu weźmie się na zwierzenia, a jego powiernikiem zostanie Romek! Zdradzamy, że Dobromir zwierzy się ratownikowi, iż chciałby na poważnie związać się z Basią, którą wcześniej zabierze na rodzinny obiad do ojca Romualda (Paweł Lipnicki), gdy ta poświęci się za pacjentkę z amnezją, którą on wcześniej będzie chciał wykorzystać właśnie do tego celu.

Jednak Wszołkowa się za nią wstawi i sama wybierze się z Lisickim do jego rodziny, gdzie od razu spodoba się jego ojcu! Do tego stopnia, że aż zacznie namawiać syna na ślub z ratowniczką i bez tego każe mu się więcej nie pokazywać na oczy. Dlatego Dobromir przystąpi do akcji, co Basi się jednak nie spodoba. I wówczas w 680 odcinku „Na sygnale” zacznie on szukać pomocy u Romka!

Romek pomoże Dobromirowi w sprawie Basi w 680 odcinku „Na sygnale”!

Oczywiście, w 680 odcinku „Na sygnale” Romek nie zostawi kolegi w potrzebie i doradzi mu, co zrobić, aby zdobyć serce Basi. Tym bardziej, że Wszołkowa znów będzie do wzięcia po wyjściu na jaw prawdziwej twarzy Michała Korneta (Krystian Kukułka), który okaże się zwykłym oszustem z partnerką i dzieckiem na karku, a na dodatek jeszcze przestępcą, z którym ratowniczka nie będzie chciała mieć już nic więcej wspólnego. I w tym w 680 odcinku „Na sygnale” pojawi się szansa dla Dobromira. Tyle tylko, że on ją zepsuje!

Lisicki wyskoczy z szokującą propozycją w 682 odcinku „Na sygnale”!

Do tego stopnia, że w 682 odcinku „Na sygnale” Basia postanowi „zakończyć” swój związek z Dobromirem, gdyż już dłużej nie będzie w stanie znieść zachowania jego rodziców, którzy coraz bardziej będą naciskać na ich ślub. Wszołkowa będzie miała już serdecznie dość ich postawy, ale Lisicki nie będzie miał zamiaru odpuszczać. A już tym bardziej po ultimatum postawionym wcześniej przez ojca.

I w 682 odcinku „Na sygnale” wyskoczy z równie szokującą propozycją. Zdradzamy, że Dobromir zaoferuje Basi, aby jednak zostali parą i wspólnie zamieszkali, ale niekoniecznie z miłości, której oczywiście między nimi nie będzie, a jedynie z rozsądku, gdyż uzna, że to najlepsze wyjście w ich sytuacji. Szczególnie, że przecież Wszołkowa będzie znów samotną matką, a on będzie w stanie zapewnić jej i Tadzikowi (Antoni Gogółka) odpowiednie warunki bytowe. Ale czy ratowniczka się na to zgodzi? Przekonamy się już niebawem!