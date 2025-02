Na sygnale

Na sygnale, odcinek 672: Michał oszustem! Basia w końcu pozna prawdziwą twarz Korneta – ZDJĘCIA

W 672 odcinku „Na sygnale” w końcu nastąpi przełom w sprawie zaginięcia Michała (Krystian Kukułka), który wcale nie okaże się tym, za kogo się podawał! Inspektor Krzaklewska (Małgorzata Tuszyńska) dotrze do prywatnych zdjęć Korneta, dzięki czemu już będzie wiadome, że inspektor od samego początku okłamywał Basię (Anna Wysocka), a ich związek wcale nie istniał! Ale to w 672 odcinku „Na sygnale” wcale nie będzie koniec rewelacji! A wręcz przeciwnie, gdyż przy okazji wyjdzie na jaw także prawdziwa tożsamość mężczyzny! Kim tak naprawdę się okaże? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!