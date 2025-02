Na sygnale, odcinek 668: Dramatyczny powrót Basi ze szpitala! Odkryje, że wszyscy okłamali ją w sprawie Michała – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 668 - środa, 5.02.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 668 odcinku „Na sygnale” Basia w końcu wróci do zdrowia po kolejnym brutalnym ataku Miłosza! Choć to wcale nie będzie takie oczywiste, gdyż przecież Wszołkowa nabawiła się tak poważnego urazu mózgu, że nawet lekarze nie byli pewni, czy aby na pewno z tego wyjdzie.

Ale na szczęście, skończyło się tylko na strachu, gdyż ratowniczka obudziła się ze śpiączki, a w jej głowie nie doszło do żadnych zmian. Basia zaczęła powoli dochodzić do siebie, a w 668 odcinku „Na sygnale” jej stan będzie już na tyle dobry, że lekarze w końcu wypiszą ją do domu! Ale szczęśliwa Wszłkowa i tak najpierw zajrzy do bazy przyjaciół, którzy ogromnie ucieszą się z jej powrotu.

- No witamy! - ratownicy rzucą się jej w objęcia.

- Cześć, ale już wystarczy! Czuję się, jakbym z wojny wróciła – przyzna Basia.

- Basia uparła się, aby się z wami przywitać zanim odwiozę ją do domu – wyjaśni Adam (Konrad Darocha).

- Czyli wypuścili cię w pierwszym możliwym terminie. Super! - ucieszy się Wiktor (Wojciech Kuliński).

- Jak to się mówi złego licho nie bierze! - skwituje Wszołkowa.

Ratownicy wciąż będą ukrywać zaginięcie Michała przed Basią w 668 odcinku „Na sygnale”!

Jednak w 668 odcinku „Na sygnale” ratownicy ani słowem nie wspomną Basi o Michale, który przecież zaginął w tajemniczych okolicznościach, w momencie, gdy Wszołkowa trafiła do szpitala. Choć Britney (Paulina Zwierz) zaczną dręczyć z tego powodu wyrzuty sumienia!

- Nie mogłam jej spojrzeć w oczy. Bałam się, że zapyta o Korneta – zwierzy się Annie (Lea Oleksiak).

- Poczekaj, myślisz, że ją rzucił jak dowiedział się o wypadku? To by znaczyło, że jest kompletnym… - zacznie zastanawiać się Reiter, ale wściekła na niego Kowalczyk w 668 odcinku „Na sygnale” nawet nie pozwoli jej dokończyć zdania - Leszczem. Jest konkretne słowo na takie osoby…

Wszołkowa w końcu dowie się o zniknięciu Korneta w 668 odcinku „Na sygnale”!

Ale w 668 odcinku „Na sygnale” Basia i tak dowie się prawdy, gdy zjawi się przed mieszkaniem Michała, do którego zacznie się dobijać. Jednak niestety bez skutku, gdyż Kornet ani nie otworzy jej drzwi, ani nie odbierze od niej żadnego telefonu.

- Michał! Jesteś tam?! - zacznie wydzierać się Basia, a gdy to nie poskutkuje, to zacznie do niego wydzwaniać, ale też z marnym skutkiem.

W tym momencie w 668 odcinku „Na sygnale” na klatce zjawi się także zaalarmowana jej krzykami Britney. I wówczas Julka już dłużej nie będzie w stanie ukrywać prawdy przed swoją przyjaciółką i w końcu powie jej o zniknięciu Michała, czego Wszołkowa nie będzie mogła jej darować. Tym bardziej, gdy dowie się, że zarówno ona, jak i wszyscy wiedzieli o tym od samego początku i tak okrutnie ją okłamywali…

- Baśka?! Ale hałasu narobiłaś – skwituje Britney.

- Już zaczyna mnie irytować – przyzna zdenerwowana Basia.

- Słuchaj, może wejdziesz? Pogadamy – zacznie niepewnie Julka.

- Ty go w ogóle widziałaś? W końcu jesteście sąsiadami. Kurcze, nie wiem nie odbiera telefonu, nie otwiera mi drzwi, jakby mnie zghostował. Kto tak robi w takim momencie… - załamie się Wszołkowa.

- Nie chcieliśmy ci mówić, aby cię nie stresować po operacji – spróbuje kontynuować Kowalczyk.

- Ty wiesz, co się z nim dzieje? - zapyta z nadzieją przyjaciółka.

- Nikt nie wie. On zniknął. Nawet policja nie wie, co się z nim dzieje – powie w końcu ratowniczka.

- Od kiedy? - dopyta Basia.

- Jak trafiłaś do szpitala… - przyzna Britney.

- I przez ten cały czas wy mnie oszukiwaliście?! - wyrzuci jeszcze bardziej wzburzona Wszołkowa, po czym wyjdzie, a Kowalczyk już nie uda się jej zatrzymać - Basia… Baśka, no zaczekaj!