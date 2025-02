Na sygnale, odcinek 685: Britney i Alek znów razem! Zszokowany Nowy nakryje ich na schadzce

"Na sygnale" odcinek 685 - środa, 5.03.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 685 odcinku „Na sygnale” zakochany Nowy wciąż nie będzie mógł zapomnieć o Britney! I nic dziwnego, gdyż jak w końcu zbierze się na odwagę i zaprosi ukochaną na randkę, to na jego drodze znów stanie Alek, który po odkryciu prawdy o swojej obecnej kochance Berenice (Aleksandra Kielan) zjawi się u swojej eks, aby jej się wyżalić.

I w efekcie jego spotkanie z Julką nie dojdzie do skutku, o co Gabryś będzie miał dużo żalu go Klisa! Do tego stopnia, że urządzi mu z tego powodu karczemną awanturę. I choć przyjaciele się pogodzą, to w 685 odcinku „Na sygnale” Alek znów stanie na drodze Nowemu! Tyle, że już bez podtekstu!

Nowy zobaczy Britney w ramionach Alka w 685 odcinku „Na sygnale”!

W 685 odcinku „Na sygnale” Britney i Alek znów się do siebie zbliżą! Zdradzamy, że tego dnia dawni kochankowie będą mieli wspólny dyżur, w trakcie którego będą pomagać chłopcu, skarżącemu się na ból brzucha i po utracie przytomności.

Ratownicy odkryją, że wraz z 10-letnią siostrą pozostali oni sami w domu bez opieki dorosłych, co wywoła u nich ogromne emocje. Także względem siebie, gdyż w 685 odcinku „Na sygnale” skończą w swoich ramionach, co przypadkiem odkryje stęskniony i równie zszokowany Nowy!

Klis znów okłamie Kowalczyk w 686 odcinku „Na sygnale”!

W 685 odcinku „Na sygnale” Nowy nie będzie mógł dojść do siebie, po tym jak znów zobaczy swoją ukochaną w ramionach Klisa! Tym bardziej, że Alek znów nie będzie szczery wobec dawnej kochanki, gdyż przecież wciąż będzie w związku z Bereniką, z którą na dodatek jeszcze zamieszka.

I to w momencie, gdy w 686 odcinku „Na sygnale” Britney na poważnie zacznie zastanawiać się, czy jednak powinna dać mu drugą szansę i ponownie zaufać. Szczególnie, że przecież już raz ukrył przed nią żonę, stąd w jej głowie pojawią się tak poważne obawy, z których zwierzy się Martynie (Monika Mazur). A Strzelecka zrozumie ją jak nikt inny, gdyż sama da swojemu niewiernemu mężowi Piotrowi (Dariusz Wieteska) drugą szansę. Czy namówi do tego i Julkę? Czy Kowalczyk po raz kolejny przejdzie się na Klisie? A może wreszcie przejrzy na oczy i wybierze jednak szczerego Nowego? Tego dowiemy się już niebawem!