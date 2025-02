Na sygnale

Na sygnale, odcinek 678: Alek wreszcie pozna prawdziwą twarz Bereniki! Na domówce u jej przyjaciół wszystko się wyda – ZDJĘCIA

W 678 odcinku „Na sygnale” Alek (Adam Turczyk) wybierze się z Bereniką (Aleksandra Kielan) na domówkę do jej przyjaciół. Klis pozna towarzystwo swojej narzeczonej, dzięki któremu w końcu dowie się prawdy i na jej temat. I w 678 odcinku „Na sygnale” zrozumie, jak bardzo się co do niej mylił, gdyż modelka nie będzie tą, za którą ją uważał! I mocno się co do niej rozczaruje! Do tego stopnia, że poleci z podkulonym ogonem do Britney (Paulina Zwierz) i zepsuje jej randkę! Z kim i czego dowie się ratownik? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!