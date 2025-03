Na sygnale, odcinek 697: Dziecko połączy Basię i Benia! Wanda oszaleje z zazdrości – ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 697 - środa, 26.03.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 697 odcinku „Na sygnale” Benio dowie się, że zastępczej matce małego Jaśka, Bożenie (Jadwiga Wianecka), którą ostatnio ratował razem z Basią (Anna Wysocka), odebrano go z powodu jej poważniej choroby! Oczywiście, Vick tak tego nie zostawi i postanowi jej pomóc.

I w efekcie kobieta zostanie skierowana na powtórne badania, które wykażą, że mogła po prostu zostać źle zdiagnozowana, co całkowicie zmieni stan rzeczy, dzięki czemu zarówno ona i jej mąż (Dariusz Skraba), jak i Benio z Basią, odetchną z ulgą, gdyż na szczęście ta sprawa w 697 odcinku „Na sygnale” będzie miała pozytywny finał! A Vick i Wszołkowa, poruszeni historią swojej pacjentki i jej dziecka, postanowią jeszcze zrobić coś dobrego.

Basia i Benio przejmą opiekę nad bliźniakami Beaty i Artura w 697 odcinku „Na sygnale”!

I w 697 odcinku „Na sygnale” zdecydują się wyręczyć przemęczonych rodziców malutkich bliźniaków - Ewy (Amelia Nowakowska) i Adama (Mikołaj Jaworski) i im także pomóc w opiece nad maluchami. A to zbliży ich do siebie jak nigdy, co oczywiście nie ujdzie uwadze zazdrosnej Wandy, która do tej pory nie chciała mieć z mężem żadnych dzieci.

W przeciwieństwie do Vicka, który ogromnie marzył o tym, aby zostać ojcem. A zwłaszcza po pomocy swojej pacjentce w sprawie dziecka w 697 odcinku „Na sygnale” i wspólnej opiece ze Wszołkową nad malutkimi pociechami Górskiej i Góry, co na nowo obudzi w nim instynkt.

Wanda nie wytrzyma z zazdrości o męża w 697 odcinku „Na sygnale”!

I tego w 697 odcinku „Na sygnale” Wanda nie będzie mogła zdzierżyć. Tym bardziej, że z tego względu Benio zacznie coraz lepiej dogadywać się z Basią, a w stacji szybko zacznie huczeć od plotek o ich rzekomym romansie. I nic dziwnego, gdyż przecież bo rozstaniu z oszustem Michałem (Krystian Kukułka) i fałszywej relacji z Dobromirem (Kamil Błoch), Wszołkowa znów będzie do wzięcia.

Tyle tylko, że Vick wciąż będzie miał żonę! Ale dla niej w 697 odcinku „Na sygnale” będzie to za słabe zabezpieczenie i postanowi działać, gdyż nie będzie miała zamiaru oddawać męża i bezczynnie patrzeć, jak może go stracić! I to właśnie z powodu dziecka!