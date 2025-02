Na sygnale, odcinek 687: Tragiczny finał szykowania pokoiku dla bliźniaków Beaty i Artura! Dostanie przerażającego ataku

"Na sygnale" odcinek 687 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 687 odcinku „Na sygnale” Artur weźmie się za kończenie pokoiku dla ich bliźniaków, do czego w końcu zdoła nakłonić go Beata. Przynajmniej tak będzie mogła zająć czymś głowę męża, któremu przed jej porodem, zaczną wpadać do niej coraz bardziej zaskakujące pomysły. Tak jak ten, aby zorganizować przed nim próbę generalną.

A, że termin przyjścia na świat ich maluchów będzie zbliżał się nieubłaganie, to skończony pokoik będzie na wagę złota. Dlatego w 687 odcinku „Na sygnale” Górska zagoni Górę do pracy przy nim, co niestety nie skończy się dobrze! A wszystko przez to, że w trakcie prac Artur dostanie straszliwego ataku rwy kulszowej, po którym nie będzie w stanie się ruszać!

Porażający dramat Góry po ataku rwy kulszowej w 687 odcinku „Na sygnale”!

Do tego stopnia, że nawet w 688 odcinku „Na sygnale” mu nie przejdzie, gdyż Góra wciąż będzie miał poważne problemy z poruszaniem się. I wówczas w perspektywie rozpoczęcia się ewentualnej akcji porodowej u Beaty, małżonkowie będą mieli spore kłopoty z dotarciem do szpitala na czas.

A już na pewno szybciej niż w trakcie ostatniej próby, bo teraz wówczas pojawi się problem jedynie z kluczykami, a teraz Artur ledwo będzie stał na nogach! I co gorsza, jego ból będzie się utrzymywał i nie minie nawet w 689 odcinku „Na sygnale”, gdy poród jego żony w końcu faktycznie się zacznie!

Tragiczne skutki ataku Artura w 687 odcinku „Na sygnale”!

W 689 odcinku „Na sygnale” ból Artura zacznie promieniować do kręgosłupa, przez co Góra zostanie pozmuszany opuścić pogrzeb wuja. I w zastępstwie za niego na uroczystości zjawi się ciężarna Górska, co niestety nie skończy się dobrze.

A to dlatego, że tuż po oficjalnej części w 689 odcinku „Na sygnale” dojdzie do wypadku, w wyniku którego Beata faktycznie zacznie rodzić, a Artura nawet przy niej nie będzie!Czy wówczas spełni się przesąd o tym, że ciężarne jednak faktycznie nie powinny brać udziału w pogrzebie? A może nic złego się nie stanie i bliźniaki urodzą się zdrowe? Tego dowiemy się już niebawem!