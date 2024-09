Na sygnale, odcinek 603: Martyna wybaczy Piotrowi, ale nie nastąpi to tak szybko - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 603 - środa, 25.09.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 603 odcinku "Na sygnale" Martyna zdecyduje się wreszcie odwiedzić Piotra w więzieniu. Tym bardziej, że Lidzia (Hanna Seń) będzie źle znosić rozłąkę z ojcem, a prokurator odrzuci jej wniosek o zwolnienie męża z aresztu. W tej sytuacji Strzelecka nie będzie mieć zbyt dobrych wieści dla męża, ale na szczęście tuż przed ich widzeniem w 603 odcinku "Na sygnale" wszystko się zmieni! A to dlatego, że z pomocą Wiktora (Wojciech Kuliński) i Karoliny uda się załatwić przeniesienie Strzeleckiego do zakładu karnego o mniejszym rygorze, dzięki czemu nie będzie musiał dłużej siedzieć z Wardzichem (Michał Zakrzewski), któremu i tak już mocno podpadnie.

- Nie wiem, jak to zrobiłaś, ale jesteś wielka - ucieszy się Piotr.

- To był kolektywny wysiłek - wyjaśni Martyna.

- Muszę przetrwać tylko jeden dzień, ale dam radę - zapewni ją mąż.

Martyna zapowie, że da Piotrowi jeszcze jedną szansę w 603 odcinku "Na sygnale"!

W tym momencie w 603 odcinku "Na sygnale" niewierny Piotr postanowi kuć żelazo, póki gorące. Tym bardziej, że kolejny raz przekona się, że mimo wszystko nie jest taki obojętny swojej zdradzonej żonie. Strzelecki otwarcie zapyta Martynę, czy da mu jeszcze jedną szansę, ale w pierwszej chwili nie usłyszy żadnej odpowiedzi. Dlatego w 603 odcinku "Na sygnale" zacznie powoływać się na miłość do niej i Lidzi, czym tylko ją zdenerwuje. Ale do czasu!

- Martyna, chciałem cię zapytać, jak to wszystko się skończy, cały koszmar. Dasz mi jeszcze jedną szansę? - zapyta Strzelecki, ale nie usłyszy żadnej odpowiedzi, dlatego zdecyduje się kontynuować - Ty i Lidzia. Myślę o was bez przerwy, tylko to mnie trzyma przy życiu…

- To jest szantaż emocjonalny - zaważy żona.

- Kocham cię i Lidzię. Tworzyliśmy wspaniałą rodzinę - doda niewierny Piotr.

- Dopóki nie postanowiłeś tego wszystkiego beztrosko spieprzyć - przypomni mu Strzelecka.

- Wiem, ale na pewno jest jeszcze sposób, żeby... - zacznie tłumaczyć, ale Martyna wejdzie mu w słowo - Teraz jest za wcześnie...

- Czyli jest jeszcze szansa - ucieszy się Piotr, ale jego radość wcale nie potrwa długo!

Karolina stanie na drodze Strzeleckich w 604 odcinku "Na sygnale"!

Tyle tylko, że wtedy w 603 odcinku "Na sygnale" wszystko się skomplikuje! A to dlatego, że Wardzich nagle wyjmie broń i weźmie Martynę jako zakładniczkę. Oczywiście, Piotr kolejny raz da żonie dowód swojej miłości i zajmie jej miejsce, aby bandyta nie zrobił jej krzywdy. Wówczas Strzelecka będzie szaleć ze strachu o męża tym bardziej, że w trakcie ich szarpaniny w kierunku jej męża padnie strzał! Na szczęście, w 603 odcinku "Na sygnale" Piotr przeżyje, ale to nie będzie oznaczało końca problemów Strzeleckich. A to dlatego, że gdy wszystko zacznie powoli wracać na właściwe tory, to w ich życiu ponownie pojawi się Karolina, czego Martyna już dłużej nie zniesie!