M jak miłość, odcinek 1857: Basia pełna podziwu dla Kacpra. Zachowa zimną krew i uratuje Jana - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1855: Franka i Paweł poczują pierwsze ruchy dziecka. To będzie wzruszająca chwila - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Basia jest szczęśliwa z Michałem (Igor Pawłowski), pomimo że ich związek był już nieraz wystawiony na próbę. Młoda Rogowska testowała ne jego przykładzie granice, jakie dają jej rodzice. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) musiała radzić się Judyty (Paulina Chruściel), jak z nią postępować.

Relacja Basi i Michała była już nieraz wystawiona na próbę w serialu „M jak miłość”

Kilka miesięcy wcześniej Basia poczuła, że Michał nie traktuje jej wystarczająco poważnie. Kiedy stała się celem ataku koleżanek swojego chłopaka na imprezie po zwycięskim meczu, on jej nie uwierzył. Zlekceważył jej uczucia. Na szczęście zrozumiał swój błąd i pięknie Basię przeprosił. To było ważne dla Rogowskiej, która ceni sobie odwagę... I zaangażowanie, a ostatnio Michał nie ma dla niej czasu, skupiając się na swojej karierze piłkarskiej.

W 1857. odcinku serialu „M jak miłość” Basia spojrzy na Kacpra inaczej niż dotychczas

W 1857. odcinku serialu „M jak miłość” Basia będzie będzie miała okazję podziwiać kogo innego niż Michał. To Kacper, który robi na niej wielkie wrażenie tym, jak potrafi godzić naukę z opieką nad młodszymi siostrami – zajmuje się nimi sam. Spacerując z nim po lesie w Jonkowie znajdą Jana leżącego obok drzewa, który stracił przytomność przechadzając się z psem. Chłopak natychmiast zrobi mu sztuczne oddychanie, podczas gdy ona zadzwoni po pogotowie. Kiedy przyjadą ratownicy, będą pod wrażeniem:

- Ty przeprowadziłeś reanimację? Gdzie się tego nauczyłeś...? Jest mocno wyziębiony, ale przytomny... Na pewno wasza szybka reakcja uratowała mu życie!

Kacper odpowie, że był na kursie, bo pomyślał, że nigdy nie wiadomo, kiedy umiejętność udzielania pierwszej pomocy może się przydać.

- Tak niewiele brakowało... Słyszałeś? Uratowałeś mu życie! - Basia będzie zachwycona Kacprem. A uratowanie życia Janowi to kolejne doświadczenie, które ich do siebie zbliży. Kacper zakocha się w Basi, a Michała nie polubi. To chyba nie dziwne...

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl