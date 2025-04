M jak miłość, odcinek 1869: Bartek po odnalezieniu Doroty złoży jej poważną obietnicę! Już zawsze będą razem? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim jest w ciąży i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Na to czekają wszyscy. Już w 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek spotkają się pierwszy raz odkąd Kawecka podjęła samodzielną decyzję o odejściu od męża. Wzięli ślub, a kobieta już wieczorem uśpiła ukochanego i wyjechała do Stanów. Wszystko przez chorobę nowotworową i eksperymentalną terapię w Bostonie.

Marcin w 1869 odcinku "M jak miłość" przekaże Bartkowi, że Dorota żyje

W 1869 odcinku "M jak miłość" Chodakowski (Mikołaj Roznerski) poda Bartkowi szokującą decyzję. Dorota żyje! Lisiecki nie będzie mógł uwierzyć w to, co słyszy.

- (...) Nie wiem, jak ci to powiedzieć, więc powiem wprost... - zacznie nieśmiało detektyw. - Wszystko wskazuje na to, że Dorota poddała się leczeniu w klinice w Bostonie... I to leczenie okazało się skuteczne - wyjawi Marcin (cytaty światseriali.interia.pl).

- Czy to znaczy... - Lisiecki zacznie łączyć fakty.

- Tak. Dorota żyje - potwierdzi Marcin w 1869 odcinku "M jak miłość". - Co więcej, była niedawno w Warszawie, przyleciała z Nowego Jorku. Opłaciła swoją kartą pobyt w hotelu, mam nagranie z monitoringu, jak stamtąd wychodziła... Spójrz - Chodakowski przedstawi Lisieckiemu dowody.

Pierwsze spotkanie Doroty i Bartka w 1869 odcinku "M jak miłość". Padnie obietnica

Podczas pierwszego spotkania Kaweckiej z Lisieckim zakochani wcale nie rzucą się na siebie z pretensjami. Przecież Bartek mógłby mieć pretensje do żony o to, że ukrywała wyjazd, leczyła się w Bostonie bez jego wiedzy i postanowiła odciąć go od siebie i swojego życia. Nie wybuchnie żadna afera, bo wzruszony Bartek ledwo powstrzyma emocje po zobaczeniu żony.

- Boże, Dorota... Jesteś, żyjesz... To naprawdę ty! - nie będzie w stanie uwierzyć Bartek. Od razu zdecyduje się na ważną deklarację. - Nigdy już nie spuszczę cię z oczu... Nie pozwolę ci odejść... Ani na krok... Nigdy... - powie jasno Lisiecki w 1869 odcinku "M jak miłość". To początek ich nowego, wspólnego życia.

M jak miłość. Bartek nie uwierzy, że Dorota żyje? Ksiądz wmówi mu,że to duch