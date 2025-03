Miłość i nadzieja. Tak będzie wyglądał powrót Gönül na wolność. Co zrobi Zeynep?

Zatoka szpiegów 2, odcinek 13: Franz wpadnie w pułapkę Wulfa! To Eva go wyda? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W serialu "Miłość i nadzieja" czeka nas przełomowy moment – Gönül, matka Zeynep, w końcu odzyska wolność! Po miesiącach rozłąki i trudnych chwil za kratami, kobieta wyjdzie z więzienia dzięki wsparciu Bülenta, który dojdzie do porozumienia z Haldunem.

Widzowie od dawna czekali na ten zwrot akcji, ale czy przyniesie on upragniony spokój?

- Nie mogę w to uwierzyć! - powie zachwycona Gönül zaraz po rozprawie w sądzie.

- Mówiłem ci, że tak będzie, ostatnie procedury, ale sprawa została umorzona - pocieszy ją Bülent, którego Gönül czule przytuli.

Zeynep napisze poruszający list do matki

Dziewczyna nie będzie chciała się spotkać z matką i napisze do niej list. Słowem pisanym wyrazi, co jej leży na sercu. Wspomni, że nie jest już tą dziewczyną, którą była i już dawno temu wyszła z objęć matki.

- Dlatego nie spotkam się z Tobą, zanurzyłam się w życiu, nauczyłam się podnosić. Uważaj na siebie - napisze.

Co jeszcze wydarzy się w 159. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Dochodzi do bójki pomiędzy Melis i Zeynep. Kuzey dowiaduje się, że Sila przebywa w jego domu. Jego zachowanie względem niej przybiera niepokojącą, agresywną formę. Bülent dochodzi do porozumienia z Haldunem. Dzięki temu Gönül wychodzi na wolność.

Kiedy oglądać 159. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 159. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już we wtorek, 25 marca o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

Zobacz w galerii, jak Gönül wyjdzie na wolność i co wydarzy się dalej!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.