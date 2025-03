Miłość i nadzieja. Tak Sila dowie się, że mieszka pod jednym dachem z Kuzeyem!

Spis treści

Hulya i Naciye będą ukrywać Silę. Prawda jednak się wyda!

Już informowaliśmy, że siostra Kuzeya potrąci Silę i dziewczyna trafi do szpitala. Co więcej, Sila będzie chronić obie panie przed konsekwencjami prawnymi i skłamie policji na temat wypadku, dlatego gdy Hulya dowie się, że dziewczyna nie ma gdzie się podziać, zaprosi ją do siebie.

- Mam brata jest trochę zrzędliwy – powie Hulya i ukryje Silę w jednym z pokoi, nie mówiąc Kuzeyowi o tym, co się stało!

Ale prawda niedługo później się wyda. Sila dowie się, że mieszka pod jednym dachem z Kuzeyem podczas przygotowywania kolacji dla jego gości.

Gdy dziewczyna dostrzeże siedzącego do niej tyłem Kuzeya aż upuści miskę z jedzeniem!

Co jeszcze wydarzy się w 158. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Kuzey zarzuca Sili, że ta zamierza go oszukać i wykorzystać. Feraye chce szczerze porozmawiać z Bülentem na temat Gönül.

Belkis jest zła na Egego, gdy dowiaduje się, co zamierzał zrobić z firmowymi pieniędzmi. Kiedy Naciye i Hulya jadą odszukać Kuzeya i Silę, dochodzi do wypadku.

Kiedy i gdzie oglądać 158. odcinek "Miłość i nadzieja"?

Premiera 158. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już w poniedziałek, 24 marca 2025 r., o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

Zobacz, jak Sila trafi do domu siostry Kuzeya

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.